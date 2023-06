【KTSF】

東灣Alameda縣高等法院一名法官週四早上在東灣奧克蘭(屋崙)法院大樓附近的停車場,被持槍的蒙面匪徒打劫,搶走名錶及其他財物。

Alameda縣警局表示,案發於週四早上約8時50分,在法院大樓附近13街近Madison街的Alco Park停車場。

三名蒙面男子搶去法官Kevin Murphy的勞力士手錶、車匙和銀包等財物,法官沒有受傷。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。