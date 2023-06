【灣區新聞】Home Depot保安員遭小偷槍殺 死者家屬不滿Alameda縣地檢官處理案件手法

【KTSF 歐志洲報導】

上個月在Pleasanton的Home Depot商店,有保安人員在試圖阻止涉嫌的小偷離開時被殺死,死者家屬現在表示,對Alameda縣地檢處的處理方式不滿,並擔心可能看不到正義。

警方表示,26歲的保安人員Blake Mohs,在Pleasanton的Home Depot,意圖阻止一個涉嫌偷取一個電動工具充電器的小偷離開時被開槍打死。

警方逮捕了32歲的Benicia Knapps,和開車載她離開的31歲男子David Guillory,Knapps的兩歲女兒當時也在車中。

死者母親說:「我兒子只有26歲,他完全沒有看到槍,完全沒有概念,他盡了職責,事件已結束,他回到店內,但是這女子回來找他。」

死者母親Lorie表示,案發六個星期以來,地檢官Pamela Price完全沒有和他們接觸,在他們不停追問下,處理這案件的檢控官才告訴他們,地檢官不打算和他們見面或談話,雙方當時討論到對兩名嫌犯的控罪,檢控官也表示,地檢官的時間排到滿滿,一直到6月。

死者家屬表示,剛知道被逮捕的兩人都有重罪的前科。

Lorie說:「被捕女子面對謀殺控罪,和一項叫”小型槍”的控罪,這小型槍控罪意味5年監禁,不涉及打劫或意圖搶劫,也不會加控特殊情況,本案檢控官說,不要預想會有額外的控罪,因為這是Pamela Price的政策,我聽了認為這完全不合邏輯。」

死者Blake Mohs原本計劃在今年8月結婚,他甚至想加入警員行列,一路來在童子軍組織活躍,Laurie說,兒子知道工作帶有危險。

Lorie說:「他說有人曾向他舉槍,還有店內有如此多的偷竊,不單在Pleasanton,Alameda縣內其他商店都一樣。」

Pamela Price是在11月當選為Alameda縣地檢官,當時的政綱是反對向嫌犯嚴厲判刑,在那之後,就有一些資深的檢控官離開地檢處,提到的因素包括,地檢處不對嫌犯加控罪名。

Lorie表示,地檢官沒有給他家人一個哀悼的機會,因為家人的精力,要是都花在為兒子伸張正義的工作上,他們就完全沒有處理悲傷的機會,沒能想像聖誕節將會怎樣過。

KPIX台在播出報導前,有向地檢處要求接受採訪,但是地檢處沒有回應。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。