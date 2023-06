【灣區新聞】舊金山市長布里德公佈新預算案 預計有7.8億赤字（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市長布里德公佈未來兩個財政年度的預算案,在預計有七億八千萬元赤字下,布里德表示,將會每年耗資一百四十六億,用在公共安全、聘請警員及無家可歸等問題上。

在舊金山面臨未來兩年,合共七億八千萬元的赤字下,布里德指要將舊金山的經濟搞好,顯示舊金山是個歡迎生意人的城市,因為大公司不但帶來機遇,亦為舊金山帶來稅收,處理市內問題。

布里德說:「經濟和赤字是相輔相成,在公司都撤走之後,你不能預期赤字沒有增加,我們會在經濟層面上作投資。」

布里德宣佈未來兩個財政年度,每年會用一百四十六億,應對市內最逼切要處理的挑戰,包括重點打擊芬太尼和無家可歸危機,打造一個安全及清潔的舊金山,推動經濟復甦、創造就業機會,和興建居民可以負擔到的房屋。

當中針對公共安全撥款會用在社區大使、長者護送服務等計劃,以及增聘220名警員,在2024年前達到1800名的人數目標。

撥款亦會確保舊金山警員擁有全灣區最高的薪金,布里德說,減少人手流失,才會有足夠警力維持治安。

布里德說:「我曾看過我的朋友,為了保護他們的社區而失去生命,他們並非在街頭販毒,而是想田德隆變好,罪犯即將會負上責任,這是我們投資在警察部門的原因。」

舊金山警察局長Bill Scott說,感激布里德在市府面臨赤字下,依然投放更多資源在警察部門上。

Scott說:「這種支持對我們意義非凡,能夠提升我們的士氣,鼓勵我們繼續去做需要做的事。」

他說,公共安全是市內現時最大問題,撥款可以幫助他們打擊罪案。

Scott說:「隨著更多新警員入職,我們需要繼續專注在露天毒品市場上,我們必須瓦解毒品交易,雖然拘捕人數增加,但這只是公共安全的一部分。」

他說要真正改善治安,警察需要和市府和市民合作多管齊下。

舊金山市參事陳詩敏說,在布里德的領導底下,市政府在疫情前及疫情期間的開支有增無減,但就缺乏成效。

陳詩敏說,她作為市參議會預算委員會主席,將會謹慎審視布里德的預算案。

