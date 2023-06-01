【灣區新聞】舊金山市長布里德公佈新預算案 預計有7.8億赤字（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市長布里德公佈未來兩個財政年度的預算案，在預計有七億八千萬元赤字下，布里德表示，將會每年耗資一百四十六億，用在公共安全、聘請警員及無家可歸等問題上。

在舊金山面臨未來兩年，合共七億八千萬元的赤字下，布里德指要將舊金山的經濟搞好，顯示舊金山是個歡迎生意人的城市，因為大公司不但帶來機遇，亦為舊金山帶來稅收，處理市內問題。

布里德說：「經濟和赤字是相輔相成，在公司都撤走之後，你不能預期赤字沒有增加，我們會在經濟層面上作投資。」

布里德宣佈未來兩個財政年度，每年會用一百四十六億，應對市內最逼切要處理的挑戰，包括重點打擊芬太尼和無家可歸危機，打造一個安全及清潔的舊金山，推動經濟復甦、創造就業機會，和興建居民可以負擔到的房屋。

當中針對公共安全撥款會用在社區大使、長者護送服務等計劃，以及增聘220名警員，在2024年前達到1800名的人數目標。

撥款亦會確保舊金山警員擁有全灣區最高的薪金，布里德說，減少人手流失，才會有足夠警力維持治安。

布里德說：「我曾看過我的朋友，為了保護他們的社區而失去生命，他們並非在街頭販毒，而是想田德隆變好，罪犯即將會負上責任，這是我們投資在警察部門的原因。」

舊金山警察局長Bill Scott說，感激布里德在市府面臨赤字下，依然投放更多資源在警察部門上。

Scott說：「這種支持對我們意義非凡，能夠提升我們的士氣，鼓勵我們繼續去做需要做的事。」

他說，公共安全是市內現時最大問題，撥款可以幫助他們打擊罪案。

Scott說：「隨著更多新警員入職，我們需要繼續專注在露天毒品市場上，我們必須瓦解毒品交易，雖然拘捕人數增加，但這只是公共安全的一部分。」

他說要真正改善治安，警察需要和市府和市民合作多管齊下。

舊金山市參事陳詩敏說，在布里德的領導底下，市政府在疫情前及疫情期間的開支有增無減，但就缺乏成效。

陳詩敏說，她作為市參議會預算委員會主席，將會謹慎審視布里德的預算案。

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