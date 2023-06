【KTSF】

中半島San Mateo週二有男子走在大街上,被人用鎚扑暈,警方週三表示已拘捕涉案的人。

案發地點在North San Mateo Drive,週二下午約兩點半,San Mateo警方接報,有人用鎚攻擊路人,然後逃離現場。

警方到場後,將一名34的男傷者送院,男子昏迷、頭部嚴重受傷。

警方事後鎖定41歲的聖荷西居民Joaquin Morales為疑犯,但Morales試圖逃走,最後被警方拘捕。

警方初步調查發現,疑犯與受害人並不相識,懷疑是隨機傷人。

警方將疑犯以企圖謀殺、劫車、拒捕等罪名,和其他兩項Santa Clara縣的拘捕令,送入San Mateo縣監獄羈押候審。

