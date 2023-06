【灣區新聞】聖荷西Berryessa社區將設停車場讓無家者停泊露營車

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西的Berryessa社區可能將迎接市內最大的合法RV露營車停車場,這是市府最新提出打擊無家可歸問題的方案。

聖荷西市議會將在6月初投票表決是否以1890萬元租下位於Berryessa Rd 1300號6.3英畝的一塊空地,在未來的十年,用作為一處合法且安全的RV露營車停車場。

聖荷西持續面臨嚴重的無家可歸問題,許多市內的露宿者是以露營車為家,違法停泊在公園等空地,不但沒有辦法保障露宿者安全,也影響聖荷西的市容。

最新統計就顯示,聖荷西市內有至少400人以露營車為家。

市議會正考量的方案,提議將這處鄰近Berryessa捷運站的空地,作為無家可歸者的停車場,預計可容納85輛露營車,為這些露宿者提供安全的臨時去處,直到他們找到更長期的安置方案。

聖荷西在這個夏季,將在南聖荷西Santa Teresa開設市內第一個大型露營車停車場,提供45個車位,24小時開放,也無停泊上限,類似的計劃也在南灣Mountain View及東灣柏克萊都有先例。

但在Berryessa的提案,將是目前市內最大的露營車停車場計劃。

