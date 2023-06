【KTSF】

Monterey縣縣警週三早上執行迫遷令時發生槍擊事件,警員受槍傷。

週三早上9時左右,一名Monterey縣縣警,在東Market街夾Sun街正執行迫遷令時期間,槍手向警員開火,警員受槍傷送院。

據報槍手一直還在大廈內,當局出動了多個執法部門到場協助,並向涉事的區域發出就地掩護令,而一些道路亦封鎖,案件仍然調查中。

