【全國新聞】美國前副總統彭斯料下周三正式宣布參選總統

美國明年總統選舉,據報共和黨的前副總統彭斯下周宣布參選,至於佛羅里達州州長德桑蒂斯展開拉票活動,批評對手、前總統特朗普取態左傾。

上周宣布角逐2024年總統選舉,共和黨的佛羅里達州州長德桑蒂斯展開造勢活動。他首站來到艾奧瓦州,獲大批支持者歡迎。

44歲的德桑蒂斯以「永不退縮」為競選口號 ,隨著選戰步入新階段,他一改避免與特朗普正面交鋒的作風,質疑對方的「美國優先」方針及聯邦開支、墮胎等議題上左傾。

除了德桑蒂斯,特朗普還將面對前副手的挑戰,前副總統彭斯即將加入戰局。多間傳媒引述消息報道,彭斯下周三將在艾奧瓦州發表影片和演說,正式宣布參選。

報道指,過去認同大部分特朗普政策的彭斯致力將自己塑造成穩重、以共識為導向的候選人。能否爭取特朗普政策支持者的選票,成為彭斯選情的關鍵,他近月亦頻頻接觸福音派社群。

曾經與特朗普共事四年,彭斯今次倒戈相向。他4月底曾就前年初的國會山莊騷亂案,向大陪審團作證。彭斯供稱曾受特朗普施壓,要求他宣布2020年大選結果無效。不過民調顯示,彭斯在黨內支持率不足。

