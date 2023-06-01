【全國新聞】眾院通過債限協議法案 送交參議院表決（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

白宮與國會原則上達成的債限協議法案，週二首先在國會眾議院一個小組委員會表決通過，清除立法程序上的主要障礙之後，法案週三提交眾議院全院審議，經過超過一小時辯論之後，表決結果是314對117票獲得通過，法案立即提交參議院審議。

這項名為「財政責任法」的債限協議法案，週二首先在國會眾議院屬下的規則委員會表決，結果以7比6票數過關，法案跟著在週三下午在眾議院做測試表決，結果以241比187票又過一關，共有30多名民主黨人，連同大部份共和黨人投下贊成票，法案接著提交眾議院全院審議。

眾議長麥卡錫正面對來自極右翼極端成員，以及保守派強硬派人士的批評，他們認為共和黨人讓步太多，削減開支幅度太少。

今次眾議院的表決，被視為是對麥卡錫的關鍵考驗，因為如果麥卡錫得不到，他的協商委員會大部份成員支持，即是得不到112名共和黨人支持，他的眾議長職位就可能會不保。

參議院多數黨領袖民主黨籍的舒默表示，如果債限協議法案週三在眾議院全院表決通過，參議院就會立即著手審議法案，以便趕緊在6月5日債限違約期限前完成立法程序，以避免出現美國歷來首次債務違約。

這份債限協議的核心，就是協議延續兩年實施至2025年，即是說2024年的總統大選，不會因為債限爭拗而受到影響。

同時建議，明年的非國防開支水平保持不變，到2025年的開支才增加1%，社會安全福利以及聯邦醫保Medicare就不受影響，國防軍事開支增加3%。

另外，申領糧食援助必須附加工作條件限制，對有錢階層和企業也不必大幅加稅。

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