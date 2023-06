【全國新聞】眾院通過債限協議法案 送交參議院表決（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

白宮與國會原則上達成的債限協議法案,週二首先在國會眾議院一個小組委員會表決通過,清除立法程序上的主要障礙之後,法案週三提交眾議院全院審議,經過超過一小時辯論之後,表決結果是314對117票獲得通過,法案立即提交參議院審議。

這項名為「財政責任法」的債限協議法案,週二首先在國會眾議院屬下的規則委員會表決,結果以7比6票數過關,法案跟著在週三下午在眾議院做測試表決,結果以241比187票又過一關,共有30多名民主黨人,連同大部份共和黨人投下贊成票,法案接著提交眾議院全院審議。

眾議長麥卡錫正面對來自極右翼極端成員,以及保守派強硬派人士的批評,他們認為共和黨人讓步太多,削減開支幅度太少。

今次眾議院的表決,被視為是對麥卡錫的關鍵考驗,因為如果麥卡錫得不到,他的協商委員會大部份成員支持,即是得不到112名共和黨人支持,他的眾議長職位就可能會不保。

參議院多數黨領袖民主黨籍的舒默表示,如果債限協議法案週三在眾議院全院表決通過,參議院就會立即著手審議法案,以便趕緊在6月5日債限違約期限前完成立法程序,以避免出現美國歷來首次債務違約。

這份債限協議的核心,就是協議延續兩年實施至2025年,即是說2024年的總統大選,不會因為債限爭拗而受到影響。

同時建議,明年的非國防開支水平保持不變,到2025年的開支才增加1%,社會安全福利以及聯邦醫保Medicare就不受影響,國防軍事開支增加3%。

另外,申領糧食援助必須附加工作條件限制,對有錢階層和企業也不必大幅加稅。

