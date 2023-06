【全國新聞】美國今年春季HMPV病毒個案激增

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦疾控中心(CDC)表示,今年春天有一種病毒感染個案激增,不是COVID,也並非流感,是一種鮮為人知,名為人類偏肺病毒(HMPV),這病毒導致許多幼兒和長者住院。

根據CDC,今年春天在全美肆虐,導致很多幼兒和長者住院的是HMPV人類偏肺病毒。

內科醫生Jorge Rodriguez說:「症狀幾乎與流感和呼吸道合胞病毒相同。」

這些症狀包括咳嗽、流鼻水、發燒和氣促,在3月中旬的高峰期,將近11%的測試樣本呈HMPV陽性。

Rodriguez醫生說:「最令人擔憂的是,感染個案在去年增加約36%。」

病毒已經存在一段時間,衛生專家相信,COVID疫情的預防措施,例如戴口罩,令市民免受感染。

Rodriguez醫生說:「現在我們已放鬆防禦,不再那麼謹慎小心,所有這些病毒只是在等待突襲,而且它們確實在突襲我們。」

大多數感染HMPV的人,可能都不知道自己已感染病毒,因為一般只有住院或急症室病人,才會進行病毒檢測。

不同於COVID和流感現時沒有針對HMPV的疫苗,也沒有抗病毒治療藥物,對重症患者,醫生通常針對症狀紓緩患者的不適。

Rodriguez醫生說:「最好的治療是小心和預防。」

衛生專家說,這就是為什麼了解這種病毒很重要,尤其抵抗力弱的人士。

Rodriguez醫生說:「留意患者的情況,如果他們病情加重,例如呼吸困難或發燒,超過103或104度,就需要去看醫生。」

