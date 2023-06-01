【全國新聞】美國今年春季HMPV病毒個案激增

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦疾控中心（CDC）表示，今年春天有一種病毒感染個案激增，不是COVID，也並非流感，是一種鮮為人知，名為人類偏肺病毒（HMPV），這病毒導致許多幼兒和長者住院。

根據CDC，今年春天在全美肆虐，導致很多幼兒和長者住院的是HMPV人類偏肺病毒。

內科醫生Jorge Rodriguez說：「症狀幾乎與流感和呼吸道合胞病毒相同。」

這些症狀包括咳嗽、流鼻水、發燒和氣促，在3月中旬的高峰期，將近11%的測試樣本呈HMPV陽性。

Rodriguez醫生說：「最令人擔憂的是，感染個案在去年增加約36%。」

病毒已經存在一段時間，衛生專家相信，COVID疫情的預防措施，例如戴口罩，令市民免受感染。

Rodriguez醫生說：「現在我們已放鬆防禦，不再那麼謹慎小心，所有這些病毒只是在等待突襲，而且它們確實在突襲我們。」

大多數感染HMPV的人，可能都不知道自己已感染病毒，因為一般只有住院或急症室病人，才會進行病毒檢測。

不同於COVID和流感現時沒有針對HMPV的疫苗，也沒有抗病毒治療藥物，對重症患者，醫生通常針對症狀紓緩患者的不適。

Rodriguez醫生說：「最好的治療是小心和預防。」

衛生專家說，這就是為什麼了解這種病毒很重要，尤其抵抗力弱的人士。

Rodriguez醫生說：「留意患者的情況，如果他們病情加重，例如呼吸困難或發燒，超過103或104度，就需要去看醫生。」

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