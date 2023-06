【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華埠永興餅家持刀傷人案的疑犯,原定週三首次出庭應訊,但由於沒有廣東話翻譯的關係,提堂延至週四舉行。

舊金山地檢官謝安宜宣佈,61歲疑犯Fook Poy Lai,被控企圖謀殺、使用致命武器襲擊等多項罪名,她會確保追究疑犯的責任。

Lai自5月29日被捕以來一直被拘留,當局指Lai有前科,他曾在2016年在舊金山華埠花園角刺傷一名老人,被控企圖謀殺罪,他認罪被判9年監禁,日前假釋出獄,涉嫌在假釋期間再犯案,因此還被控違反假釋規定。

他原定於週三下午1點半首度提堂,但由於沒有廣東話翻譯,法庭將提堂推遲至週四早上舉行,如果所有罪名成立,他將面臨終身監禁。

