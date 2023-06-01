【全國新聞】因應多州推動禁LGBTQ+社群書籍 加州教育部長稱不會禁書（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

對於有部分州份或城市正在推動將涉及LGBTQ+社群的書籍下架或禁止，加州教育部長Tony Thurmond表示，已經就事件向全加州校區發出指引，他強調，加州不會禁書，還要確保每一位學生都有取得資訊的權利。

美國保守派正在推動禁書活動，涉及的書籍大多與種族、性，或是性別認同有關，包括在密蘇里州、喬治亞州和德州等地都出現類似行動。

對此，Thurmond週三召開記者會表示關注，並重申，加州絕對不會禁書，而且會確保每一個學生都能獲取所需的資訊。

Thurmond說：「全國各地我們看到一個禁書的趨勢，並且挑選的代表對象，包括識別自己是LGBTQ+身分的學生，或者是討論種族以及種族的影響，在加州我們朝相反的方向走，我們體認到包容教育對孩子才是對的事，法律也提供保證，但是超越法律來講，包容教育能幫助學生成功。」

Thurmond指出，加州有著令人自豪的傳統，在公立教育中提供族裔研究、畢業率規定，並訓練教育人員，要向LGBTQ+社群的學生提供最佳的支持，讓所有學生安心學習，不過近期卻持續收到有關各地禁書事件的擔憂，加州教育部已經向所有校區發出指引重申有關規定，強調禁書行動涉及歧視，違反法律。

Thurmond說：「學生有權利收到訊息，學生有權利免受歧視，刪除書籍或授課內容的行動，因為基於內容關於性別、身份或種族，可能會影響到對學生的歧視，基於學生的性別、身份或種族，所以我們向上千個學區提供這一指引。」

Thurmond強調，會繼續與各方對話，確保加州的學生獲得包容教育。

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