【全國新聞】因應多州推動禁LGBTQ+社群書籍 加州教育部長稱不會禁書（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

對於有部分州份或城市正在推動將涉及LGBTQ+社群的書籍下架或禁止,加州教育部長Tony Thurmond表示,已經就事件向全加州校區發出指引,他強調,加州不會禁書,還要確保每一位學生都有取得資訊的權利。

美國保守派正在推動禁書活動,涉及的書籍大多與種族、性,或是性別認同有關,包括在密蘇里州、喬治亞州和德州等地都出現類似行動。

對此,Thurmond週三召開記者會表示關注,並重申,加州絕對不會禁書,而且會確保每一個學生都能獲取所需的資訊。

Thurmond說:「全國各地我們看到一個禁書的趨勢,並且挑選的代表對象,包括識別自己是LGBTQ+身分的學生,或者是討論種族以及種族的影響,在加州我們朝相反的方向走,我們體認到包容教育對孩子才是對的事,法律也提供保證,但是超越法律來講,包容教育能幫助學生成功。」

Thurmond指出,加州有著令人自豪的傳統,在公立教育中提供族裔研究、畢業率規定,並訓練教育人員,要向LGBTQ+社群的學生提供最佳的支持,讓所有學生安心學習,不過近期卻持續收到有關各地禁書事件的擔憂,加州教育部已經向所有校區發出指引重申有關規定,強調禁書行動涉及歧視,違反法律。

Thurmond說:「學生有權利收到訊息,學生有權利免受歧視,刪除書籍或授課內容的行動,因為基於內容關於性別、身份或種族,可能會影響到對學生的歧視,基於學生的性別、身份或種族,所以我們向上千個學區提供這一指引。」

Thurmond強調,會繼續與各方對話,確保加州的學生獲得包容教育。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。