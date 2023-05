【中國新聞】美國制裁涉製假芬太尼的13個實體和個人 中方強烈譴責

【有線新聞】

美國財政部宣布制裁13個涉嫌協助生產假冒止痛藥芬太尼的中國人和實體 ,中方回應稱制裁為兩國禁毒合作製造進一步障礙,又指毒品泛濫問題在於美國自身。

美國財政部海外資產控制辦公室周二宣布,為打擊假冒止痛藥芬太尼實施制裁,對象包括6個中國人和7個實體,當中有在香港註冊、總部位於深圳的亞新電子科技有限公司。

財政部指他們直接或間接銷售壓丸機、模具等設備,將合法藥品的假冒商標印在非法藥品上,包括運往美國、含鴉片成分的止痛藥芬太尼,令美國的中毒和死亡數字激增,決定凍結他們在美國的資產,禁止美國人與他們交易。

在北京,中國外交部表明強烈不滿,堅決反對美國以所謂涉毒品犯罪為由,無理制裁中國實體和個人,嚴重侵害有關企業和個人的合法權益。指眾所周知有關設備是普通商品,防止設備流入制毒渠道,是進口一方的責任,中方將繼續採取必要措施,維護中國企業和個人的合法權益。

中國駐美國大使館亦強烈譴責,稱美方再次制裁中國實體和個人,為中美禁毒合作製造進一步障礙,損人害己。

