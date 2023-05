【全國新聞】涉嫌向懷疑偷樽裝水少年開槍 南卡華裔老闆被控謀殺

【KTSF 朱慧琪報導】

南卡羅來納州一個油站商店日前發生槍擊案,華裔老闆向一名涉嫌偷樽裝水的14歲青少年開槍,青少年死亡,老闆被控謀殺罪。

案發在上週日晚,警方指,南卡州首府Columbia一間油站商店的58歲華裔老闆Rick Chow,懷疑14歲青少年Cyrus Carmack-Belton偷了四瓶水,但是當時該少年已經將水放回雪櫃,並跑出店外。

Chow和兒子從後追趕,期間少年一度跌倒再繼續逃跑,兒子告訴Chow少年有槍,其後Chow涉嫌從後向少年背部開了一槍,導致少年死亡,警方證實在少年的遺體旁找到一支槍。

警方表示,沒有證據顯示,少年曾用槍指向老闆或其兒子,因此老闆在沒有受到人身威脅下,向人背部開槍,不屬於自衛。

警方又指即使死者真的偷竊,也不應該向他開槍。

Richland縣縣警Leon Lott說:「即使他偷了四支水,他從雪櫃裡拿出來又放回去,即使他真的這樣做了,你也不應該向任何人開槍,更不用說是一個14歲的孩子。」

警方指,過去幾年,多次收到報案指店內有人偷竊。

週一晚,有一群人在涉案油站外聚集抗議,要為死者討回公道,但有多人強行進入商店破壞和搶掠。

被告Rick Chow被控謀殺,目前羈押候審。

