【灣區新聞】舊金山成立街頭危機小組 應對涉及無家者的非緊急求救電話（視頻）

舊金山(三藩市)市長布里德宣佈成立一隊街頭危機小組,替代執法部門回應市內涉及無家可歸者的非緊急求救電話,布里德亦宣佈將撥款放在增添收容所床位等協助無家可歸人士的措施。

非牟利組織Urban Alchemy的街頭危機小組HEART,屬下細分為四組,每組有五人,小組的主要職責是協助市內無家可歸者,例如給予他們食物和衣服,並轉介他們到市府的支援服務。

這個小組由舊金山的應急管理部門監管,將會在市內一星期七天工作,目前獲得市府撥款三百萬用作一年的營運資金。

街頭危機小組HEART由精神科醫生、醫護人員及社工組成,是市府調派警察人手計劃的一部份,他們會負責處理涉及無家可歸人士的911和311非緊急電話。

市長布里德表示,協助無家可歸者除了增添收容所和房屋外,是需要去到他們所在的地方,向他們提供所需的資源。

布里德說:「我們的州府和FEMA撥款正在減少,雖然如此,我們仍能保留500個收容所床位,我們亦將會增加600個床位,與此同時,Urban Alchemy還有無家可歸的外展小組,正在街上幫助他們,這些小組必須有能力支援他們。」

布里德週二亦宣佈,計劃將撥款用在增添庇護所床位,以及其它應對無家可歸問題的措施。

當中包括一項五年計劃,增加超過1000個安置無家可歸者的住屋單位,以達到將市內無家可歸人數減少一半,布里德需要在本星期四前向舊金山市參事會提交兩年一度的預算案,預計會有七億八千萬億元赤字。

