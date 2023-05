【KTSF 尹晉豪報導】

一宗在發生疫情大流行初期的室友謀殺案,一名63歲的華裔男子在週二被判謀殺和虐待老人罪名成立,將面臨25年至終身監禁。

據舊金山(三藩市)地檢處表示,現年63歲的Min Jian Guan,因在2020年6月殺害其室友,79歲的華裔婆婆Yu Qin Sun而被定罪,陪審團裁定Guan謀殺和虐待老人罪名成立,面臨25年至終身監禁.

案發於列治文區16 Avenue 400號路段,受害人當時在家,正在參加一個佛教Zoom課程。

檢察官指出,Guan用棒球棍襲擊受害人,然後在受害人身上點火,有目擊者透過視像,見到部分襲擊過程。

舊金山地檢官謝安宜指,這是一宗恐怖殘忍的案件,將在6月16日判刑時,要求判處Guan最高的刑期。

