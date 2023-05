【灣區新聞】Santa Clara縣與聖荷西無家可歸人數都出現下跌（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Santa Clara縣府與聖荷西市府週二一同發布最新的無家可歸者數據,與去年同期相比,縣內無家可歸人數下降1.2%,市內則有4.7%的降幅。

Santa Clara縣及聖荷西市管理支援住房的相關單位週二召開聯合記者會,公佈在區域內減少無家可歸的進展。

Santa Clara縣支援住房辦公室主任Consuelo Hernandez說:「這些結果再度告訴我們,我們集體的作為及策略,去針對永久性住房、預防無家可歸,以及照顧民眾基本需求,正在發揮作用

本次公佈的數據,是透過單日隨機抽樣而錄得,也就是在今年的其中一天在區域內統計當天所有的無家可歸人數,在與以往資料做對比。

該數據顯示,Santa Clara縣內無家可歸者的人數與去年同期相比下降1.2%,而無家可歸的「重災區」聖荷西,市內更出現4.7%的降幅。

除此之外,在安置無家者方面,透過持續擴建的臨時住房及庇護所,安置人數就提升了7.8%,而接受安置的族群中,受惠的退役軍人及家庭更是出現顯著的增長,也為開設相關安置計劃的單位注入一劑強心針。

