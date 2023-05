【灣區新聞】聖荷西市望招攬更多大麻店開業 擬鬆綁現有規範（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西市希望招攬更多大麻商店在市中設點,市議會正研究是否為他們鬆綁現有規範。

聖荷西市內現有的大麻商店已以獲得市府的支持,但他們要在擴展版圖,就面臨缺乏合法開張地點的問題。

依據市內現有法例,大麻商店只能開設在學校、托兒所、等社區空間1000英尺外的地點。

聖荷西市議會的規劃委員會,上週以7比3通過一項建議,將這項距離限制縮短為500英尺,並一併向市議會提議取消其他瑣碎的限制,包括防止大麻商店聚集在高犯罪率區域的限制令。

委員會的決議無法定作用,只供市議會參考,聖荷西市議員則會在6月13日投票決定是否採納這些改變。

聖荷西市議會才在去年批准市內的大麻商店,從16間增至37間,平均每一間大麻商店,為聖荷西市增加100萬元的稅收,但市內的大麻商店數停滯在37間店,因為找不到符合法定標準的地點。

與此同時,市議會中也有議員反對縮短大麻商店與學校等社區空間之間的距離,表示以家長的觀點出發,並不會希望吸食大麻,或甚至銷售大麻的地點太靠近自己家中的孩子。

