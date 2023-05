【灣區新聞】聖荷西市長稱快建住房計畫對降低無家可歸人口有成效 將持續推動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

近期大力鼓吹快建住房政策的聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)週二引用聖塔克拉拉縣最新公布的無家可歸人口數據表示,快建住房計畫對於降低無家可歸人口確實可行,將持續推動。

馬漢週二在該市5898 Rue Ferrari的快建房社區舉行記者會,他引用聖縣最新發布的無家可歸人口普查數據製作成圖表,來證明他所大力鼓吹的快速建造住房計畫,對於降低無家可歸人口具有成效。

該市無處容身的無家可歸人口今年跟2022年相比下降了10.7%,有關變化和市府推動快建住宅時機互相吻合。

馬漢說:「我們的無處容身無家可歸人士下降了超過一成,這是連續兩年非常重大的下跌,也是近十年來第二度看到減少,這個你所看到的下降,幾乎完全吻合下一張圖表顯示的,我們擴大臨時住房計畫。」

馬漢指出,聖荷西市自從2020年啟動六個稱為快建住房的臨時住房項目,提供約五百張床位,至今無家可歸人口數目下降幅度,比整個聖塔克拉拉縣平均還大。

馬漢說:「這並不令人驚訝看到,我們的下降率比聖縣整體還大,事實上,如果沒有加上聖荷西市,全縣範圍的未收容無家可歸人口會是上升的情況,所以我們是減少,無居所無家可歸人口的先導者,透過部署能更快建立到位的方案,而為了要加速成事,必須有成本效益,因為我們預算有限。」

至於最後這張圖表同樣看出,過去三年聖荷西市的無家可歸人數持續下降中。

馬漢指出,包括記者會所在的社區屬於過渡性質的快建住宅,自從2020年以來,已經幫助到1,350名無家可歸者,其中約七成目前已經有地方住,甚至有一半的人在當局幫助下逐漸找到永久住房。

馬漢說:「我們不能走回頭路,我們不能告訴這些弱勢居民,還要等五年,直到我們建造了永久性可負擔住房,每間斥資超過一百萬元。」

與會人士表示,臨時性質的快建住房,不僅讓無家可歸者容身,更有相關的支援服務,希望幫助無家可歸者扭轉人生。

聖荷西第九區市議員Pam Foley說:「臨時住房提供獲取支援服務的管道,例如心理諮商、就業訓練、教育資源,以及健康保險,這些服務非常重要,旨在關注可能導致不穩定居所的潛在問題,並幫助個人和家庭重新自給自足。」

馬漢曾誓言,到今年年底以前,要提供臨時性住房給一千名無家可歸者,上星期又宣布一項撥款計畫,將投入5千萬元,來增建可負擔房屋,然後再投入另一個5千萬,用在提供緊急住所和安全停車場。

