【灣區新聞】聖荷西市長稱快建住房計畫對降低無家可歸人口有成效 將持續推動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

近期大力鼓吹快建住房政策的聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）週二引用聖塔克拉拉縣最新公布的無家可歸人口數據表示，快建住房計畫對於降低無家可歸人口確實可行，將持續推動。

馬漢週二在該市5898 Rue Ferrari的快建房社區舉行記者會，他引用聖縣最新發布的無家可歸人口普查數據製作成圖表，來證明他所大力鼓吹的快速建造住房計畫，對於降低無家可歸人口具有成效。

該市無處容身的無家可歸人口今年跟2022年相比下降了10.7%，有關變化和市府推動快建住宅時機互相吻合。

馬漢說：「我們的無處容身無家可歸人士下降了超過一成，這是連續兩年非常重大的下跌，也是近十年來第二度看到減少，這個你所看到的下降，幾乎完全吻合下一張圖表顯示的，我們擴大臨時住房計畫。」

馬漢指出，聖荷西市自從2020年啟動六個稱為快建住房的臨時住房項目，提供約五百張床位，至今無家可歸人口數目下降幅度，比整個聖塔克拉拉縣平均還大。

馬漢說：「這並不令人驚訝看到，我們的下降率比聖縣整體還大，事實上，如果沒有加上聖荷西市，全縣範圍的未收容無家可歸人口會是上升的情況，所以我們是減少，無居所無家可歸人口的先導者，透過部署能更快建立到位的方案，而為了要加速成事，必須有成本效益，因為我們預算有限。」

至於最後這張圖表同樣看出，過去三年聖荷西市的無家可歸人數持續下降中。

馬漢指出，包括記者會所在的社區屬於過渡性質的快建住宅，自從2020年以來，已經幫助到1,350名無家可歸者，其中約七成目前已經有地方住，甚至有一半的人在當局幫助下逐漸找到永久住房。

馬漢說：「我們不能走回頭路，我們不能告訴這些弱勢居民，還要等五年，直到我們建造了永久性可負擔住房，每間斥資超過一百萬元。」

與會人士表示，臨時性質的快建住房，不僅讓無家可歸者容身，更有相關的支援服務，希望幫助無家可歸者扭轉人生。

聖荷西第九區市議員Pam Foley說：「臨時住房提供獲取支援服務的管道，例如心理諮商、就業訓練、教育資源，以及健康保險，這些服務非常重要，旨在關注可能導致不穩定居所的潛在問題，並幫助個人和家庭重新自給自足。」

馬漢曾誓言，到今年年底以前，要提供臨時性住房給一千名無家可歸者，上星期又宣布一項撥款計畫，將投入5千萬元，來增建可負擔房屋，然後再投入另一個5千萬，用在提供緊急住所和安全停車場。

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