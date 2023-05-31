【灣區新聞】舊金山Lowell高中舉行畢業禮 有家長對子女踏入人生新階段感興奮（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）Lowell高中週二舉行畢業禮，對於很多大學的入學申請，不再接受SAT及ACT的考試成績，有畢業生感到競爭大了，有家長對於子女踏入新的人生階段，則感到興奮不已。

Lowell高中的十二年級生，週二上台領取畢業證書，觀眾席上的親朋戚友都為他們歡呼。

隨著典禮完結，應屆畢業生逐漸離開田徑場，有家長在茫茫人海中尋找自己的子女。

一位畢業生Jenny的母親，看到自己的女兒畢業，面上難掩興奮。

應屆畢業生Jenny母親說：「很開心，因為女兒已經成年，而且女兒這麼大個，她今天畢業，好像說不出來很開心。」

Jenny就說，今天心情緊張，但終於走到這一步則感到開心，對於加州大學和很多其他大學，都不再在申請中考慮SAT和ACT的考試成績，她覺得有好有壞。

Jenny說：「我在11年級考了SAT，我覺得現在競爭大了，因為這些考試可以令你的入學申請更吸引，但如果你成績不好的話也有幫助，所以我認為有好有壞吧。」

Jenny將會就讀加大Santa Cruz分校主修電子工程。

另一位將會去到伊利諾伊州、同樣主修電子工程的Grace認為，如果大學考慮她的SAT成績，雖然可能有幫助，但一切已經過去，無法改變任何事。

她說高中最掛念的就是朋友。

Grace說：「我不是太肯定自己的心情如何，我猜有點興奮也有點傷心，因為很多人我可能不會再見到他們。」

應屆畢業生Vincent Huang說：「我有點緊張，因為大學生活即將開始，我覺得有點準備不足，但也期待未來的事情，（你之後有什麼計劃？）之後？我會溫習考車牌。」

計劃主修遊戲設計的Vincent，將會去到南加州繼續升學。

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