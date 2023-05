【灣區新聞】舊金山Lowell高中舉行畢業禮 有家長對子女踏入人生新階段感興奮（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Lowell高中週二舉行畢業禮,對於很多大學的入學申請,不再接受SAT及ACT的考試成績,有畢業生感到競爭大了,有家長對於子女踏入新的人生階段,則感到興奮不已。

Lowell高中的十二年級生,週二上台領取畢業證書,觀眾席上的親朋戚友都為他們歡呼。

隨著典禮完結,應屆畢業生逐漸離開田徑場,有家長在茫茫人海中尋找自己的子女。

一位畢業生Jenny的母親,看到自己的女兒畢業,面上難掩興奮。

應屆畢業生Jenny母親說:「很開心,因為女兒已經成年,而且女兒這麼大個,她今天畢業,好像說不出來很開心。」

Jenny就說,今天心情緊張,但終於走到這一步則感到開心,對於加州大學和很多其他大學,都不再在申請中考慮SAT和ACT的考試成績,她覺得有好有壞。

Jenny說:「我在11年級考了SAT,我覺得現在競爭大了,因為這些考試可以令你的入學申請更吸引,但如果你成績不好的話也有幫助,所以我認為有好有壞吧。」

Jenny將會就讀加大Santa Cruz分校主修電子工程。

另一位將會去到伊利諾伊州、同樣主修電子工程的Grace認為,如果大學考慮她的SAT成績,雖然可能有幫助,但一切已經過去,無法改變任何事。

她說高中最掛念的就是朋友。

Grace說:「我不是太肯定自己的心情如何,我猜有點興奮也有點傷心,因為很多人我可能不會再見到他們。」

應屆畢業生Vincent Huang說:「我有點緊張,因為大學生活即將開始,我覺得有點準備不足,但也期待未來的事情,(你之後有什麼計劃?)之後?我會溫習考車牌。」

計劃主修遊戲設計的Vincent,將會去到南加州繼續升學。

