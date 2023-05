【全國新聞】Theranos創辦人Elizabeth Holmes展開11年牢獄生涯

【KTSF 林子皓報導】

生技新創公司Theranos創辦人Elizabeth Holmes,因「滴血驗病」欺騙投資人遭判刑,週二正式向監獄報到,展開為期11年的牢獄生涯。

過去總是一身黑色褲裝現身的Holmes,這回穿上了長袖的土色上衣,以及寬鬆的牛仔褲,緩步走向位在德州Bryan的女子監獄,距離她成長的Houston僅有100英里距離。

一旦確定入監,Holmes就要留下兩個年幼的孩子,包括一位2021年7月出生的男孩,以及在2022年1月確定被判,包括詐欺和串供等四項重罪後所懷上的三個月女嬰,目前這兩名小孩跟父親Williams Evans暫時住在聖地牙哥地區。

Holmes之前以照顧小孩要求延長保釋,不過最後一次上訴,法官回絕她的要求,也確定她在週二入監。

Holmes19歲從Stanford大學輟學後,專注於血液測試公司Theranos,並憑著她的背景與各式手法,從投資人募集了超過9.45億元資金,她甚至登上富比世雜誌封面。

但隨後2014年華爾街日報踢爆,發現該公司並不具備如Holmes所說,一滴血就能檢測超過兩百項疾病的技術,該公司也迅速倒閉,Holmes也開始面對多項控罪,週二正式展開為期11年的牢獄生涯。

