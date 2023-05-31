【全國新聞】Theranos創辦人Elizabeth Holmes展開11年牢獄生涯

【KTSF 林子皓報導】

生技新創公司Theranos創辦人Elizabeth Holmes，因「滴血驗病」欺騙投資人遭判刑，週二正式向監獄報到，展開為期11年的牢獄生涯。

過去總是一身黑色褲裝現身的Holmes，這回穿上了長袖的土色上衣，以及寬鬆的牛仔褲，緩步走向位在德州Bryan的女子監獄，距離她成長的Houston僅有100英里距離。

一旦確定入監，Holmes就要留下兩個年幼的孩子，包括一位2021年7月出生的男孩，以及在2022年1月確定被判，包括詐欺和串供等四項重罪後所懷上的三個月女嬰，目前這兩名小孩跟父親Williams Evans暫時住在聖地牙哥地區。

Holmes之前以照顧小孩要求延長保釋，不過最後一次上訴，法官回絕她的要求，也確定她在週二入監。

Holmes19歲從Stanford大學輟學後，專注於血液測試公司Theranos，並憑著她的背景與各式手法，從投資人募集了超過9.45億元資金，她甚至登上富比世雜誌封面。

但隨後2014年華爾街日報踢爆，發現該公司並不具備如Holmes所說，一滴血就能檢測超過兩百項疾病的技術，該公司也迅速倒閉，Holmes也開始面對多項控罪，週二正式展開為期11年的牢獄生涯。

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