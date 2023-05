【灣區新聞】舊金山華埠餅家持刀傷人案 女店員無生命危險（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華埠永興餅家週一發生持刀傷人案,舊金山市社區青年中心(CYC)向本台證實,受傷的女店員已經送院,並無生命危險。

舊金山華埠永興餅家週一上午發生持刀傷人事件,一名疑似有精神問題的疑犯,持刀闖入該店收銀櫃台後方,刺傷一名女員工,女員工背部和頸部中多刀,女員工沒有生命危險。

警方週二證實男疑犯是61歲舊金山居民Fook Poy Lai,他被扣押在舊金山縣監獄。

當局指控他謀殺未遂、致命襲擊等多宗罪名,有份協助傷者的舊金山社區青年中心(CYC)向本台表示,受傷的女店員姓馬,是舊金山居民,中心指馬女士和疑犯並不認識。

CYC社區青年中心行政總監溫靜婷說:「我們今天可以進入急症室去探望傷者,她今天精神不錯,她昨天(29日)失血很多,所以現在正在康復中,那當然有很多傷口在身上,需要等待癒合,暫時還需看醫生觀察,還要看有沒有其他方面的傷害,肌肉方面等,所以要檢查完,才知道是否可以短期內出院,還是需要再觀察。」

溫靜婷表示,中心會繼續幫助受害者,她希望不論在身理和心理上,也可以幫助到受害人,她亦提醒市民在現階段不要製造或相信任何謠傳,需要等待警方調查。

另外,她指任何市民或目擊者在事後心裡感到不適,都可以到中心求助。

