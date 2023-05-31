【灣區新聞】舊金山華埠餅家持刀傷人案 女店員無生命危險（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）華埠永興餅家週一發生持刀傷人案，舊金山市社區青年中心（CYC）向本台證實，受傷的女店員已經送院，並無生命危險。

舊金山華埠永興餅家週一上午發生持刀傷人事件，一名疑似有精神問題的疑犯，持刀闖入該店收銀櫃台後方，刺傷一名女員工，女員工背部和頸部中多刀，女員工沒有生命危險。

警方週二證實男疑犯是61歲舊金山居民Fook Poy Lai，他被扣押在舊金山縣監獄。

當局指控他謀殺未遂、致命襲擊等多宗罪名，有份協助傷者的舊金山社區青年中心（CYC）向本台表示，受傷的女店員姓馬，是舊金山居民，中心指馬女士和疑犯並不認識。

CYC社區青年中心行政總監溫靜婷說：「我們今天可以進入急症室去探望傷者，她今天精神不錯，她昨天（29日）失血很多，所以現在正在康復中，那當然有很多傷口在身上，需要等待癒合，暫時還需看醫生觀察，還要看有沒有其他方面的傷害，肌肉方面等，所以要檢查完，才知道是否可以短期內出院，還是需要再觀察。」

溫靜婷表示，中心會繼續幫助受害者，她希望不論在身理和心理上，也可以幫助到受害人，她亦提醒市民在現階段不要製造或相信任何謠傳，需要等待警方調查。

另外，她指任何市民或目擊者在事後心裡感到不適，都可以到中心求助。

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