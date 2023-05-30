【灣區新聞】南灣101公路3死5傷車禍 法醫官確認死者身份（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

南灣Sunnyvale市101號公路在上週一凌晨發生車禍，造成3死和5傷，法醫官週一確認三名死者的身份。

法醫證實，車禍中不幸罹難的三人，分別是53歲Sunnyvale居民Nicacio Negrete Gutierrez、28歲南舊金山（南三藩市）居民Tyler Rasay，和24歲山景城居民Paul Dennig。

這宗連還車禍發生在上週一凌晨12點36分左右，地點是101號公路Fair Oaks Avenue和Lawrence Expressway之間路段。

根據加州公路巡警，一輛北行方向車道的pick-up貨車駕駛失控，撞上分隔島，緊接著有三輛車受到波及，有三人下車檢查汽車受損程度，結果又有兩輛車撞上來，其中一輛車將兩人撞飛到南行車道，被行經的車撞死，另一人則是在北行車道被撞死。

加州公路巡警發言人Ross Lee表示，目前沒有跡象顯示，任何駕駛人有吸毒或醉酒驚駛，巡警又指，連環車禍中的其他二男一女，傷勢屬於中等程度，已送醫院治療。

受者分別來自聖荷西、East Palo Alto和南加州Riverside。

根據由死者Paul Dennig的朋友發起的Gofundme眾籌頁面指，Paul是一個非常善良和慷慨的人，他最近剛從加州大學伯克萊分校工程系畢業，他們希望可以將100%的眾籌所得，直接交給Paul的父母，以支付他的殮葬費用。

有消息指，Paul的母親是前史丹佛大學教授廣東話課程的教師張錫莉。

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