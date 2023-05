【灣區新聞】南灣101公路3死5傷車禍 法醫官確認死者身份（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

南灣Sunnyvale市101號公路在上週一凌晨發生車禍,造成3死和5傷,法醫官週一確認三名死者的身份。

法醫證實,車禍中不幸罹難的三人,分別是53歲Sunnyvale居民Nicacio Negrete Gutierrez、28歲南舊金山(南三藩市)居民Tyler Rasay,和24歲山景城居民Paul Dennig。

這宗連還車禍發生在上週一凌晨12點36分左右,地點是101號公路Fair Oaks Avenue和Lawrence Expressway之間路段。

根據加州公路巡警,一輛北行方向車道的pick-up貨車駕駛失控,撞上分隔島,緊接著有三輛車受到波及,有三人下車檢查汽車受損程度,結果又有兩輛車撞上來,其中一輛車將兩人撞飛到南行車道,被行經的車撞死,另一人則是在北行車道被撞死。

加州公路巡警發言人Ross Lee表示,目前沒有跡象顯示,任何駕駛人有吸毒或醉酒驚駛,巡警又指,連環車禍中的其他二男一女,傷勢屬於中等程度,已送醫院治療。

受者分別來自聖荷西、East Palo Alto和南加州Riverside。

根據由死者Paul Dennig的朋友發起的Gofundme眾籌頁面指,Paul是一個非常善良和慷慨的人,他最近剛從加州大學伯克萊分校工程系畢業,他們希望可以將100%的眾籌所得,直接交給Paul的父母,以支付他的殮葬費用。

有消息指,Paul的母親是前史丹佛大學教授廣東話課程的教師張錫莉。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。