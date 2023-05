【灣區新聞】今年大學畢業生就業市場不如理想 華人最熱門的電腦科學情況如何（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

對於今年的數百萬大學畢業生來說,目前的就業市場並不如他們理想中的好,華人最熱門的電腦科學(Computer Science)情況如何?

根據Bestcolleges.com,電腦科學是大學申請中競爭最激烈的科系之一,地處矽谷中心的聖荷西州大電腦科學系與業界建立關係。

聖荷西州大研究生王同學說:「地利位置優勢,畢竟是離矽谷比較近,所以有挺多的工作機會,而且這邊教授也會非常支持在學業上、在社交也會幫助,所以還挺好。」

過去半年,矽谷多個科技大廠相繼裁員,是否也影響到最熱門的電腦科學畢業生,本台記者訪問了三位畢業生,三位都表示,已有工作機會。

王同學說:「畢業前就找到工作,但是畢竟身處這樣一個地理位置,其實還有很多各種各樣機會,作為一個電腦科學畢業的學生,有不同種類機會,我都還可以繼續嘗試,目前繼續尋找更多工作機會。」

畢業生Rezi Zhang說:「朋友大多數找到工作,我現在找的是一個實習工作,希望三個月之後可以轉正,我自己很努力,現在社會即便很辛苦很嚴厲,我覺得我還是一樣可以做得好。」

根據聯邦勞工局統計,到了2026年,美國將有超過56萬多IT信息技術相關崗位缺口,但只有16萬的畢業生,能夠填滿相應職位,也難怪電腦科學主修依舊是相當熱門,畢業後找到工作的話,薪水都不錯,可說是既有「前景」又有「錢景」。

畢業生王錦勇說:「我現在有三個實習,以後還要一個工作,我還要找工作,我想找六位數字的工作。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。