【灣區新聞】今年大學畢業生就業市場不如理想 華人最熱門的電腦科學情況如何（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

對於今年的數百萬大學畢業生來說，目前的就業市場並不如他們理想中的好，華人最熱門的電腦科學（Computer Science）情況如何？

根據Bestcolleges.com，電腦科學是大學申請中競爭最激烈的科系之一，地處矽谷中心的聖荷西州大電腦科學系與業界建立關係。

聖荷西州大研究生王同學說：「地利位置優勢，畢竟是離矽谷比較近，所以有挺多的工作機會，而且這邊教授也會非常支持在學業上、在社交也會幫助，所以還挺好。」

過去半年，矽谷多個科技大廠相繼裁員，是否也影響到最熱門的電腦科學畢業生，本台記者訪問了三位畢業生，三位都表示，已有工作機會。

王同學說：「畢業前就找到工作，但是畢竟身處這樣一個地理位置，其實還有很多各種各樣機會，作為一個電腦科學畢業的學生，有不同種類機會，我都還可以繼續嘗試，目前繼續尋找更多工作機會。」

畢業生Rezi Zhang說：「朋友大多數找到工作，我現在找的是一個實習工作，希望三個月之後可以轉正，我自己很努力，現在社會即便很辛苦很嚴厲，我覺得我還是一樣可以做得好。」

根據聯邦勞工局統計，到了2026年，美國將有超過56萬多IT信息技術相關崗位缺口，但只有16萬的畢業生，能夠填滿相應職位，也難怪電腦科學主修依舊是相當熱門，畢業後找到工作的話，薪水都不錯，可說是既有「前景」又有「錢景」。

畢業生王錦勇說：「我現在有三個實習，以後還要一個工作，我還要找工作，我想找六位數字的工作。」

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