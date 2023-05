【KTSF 朱慧琪報導】

亡兵紀念日長週末,全國發生多宗槍擊案。

週六在新墨西哥州一場電單車集會期間發生槍擊案,造成至少三人死亡,多人受傷,當地警方指,事件是緣於電單車幫派之間的衝突。

同日,在西雅圖一間賭場也發生槍擊案,三人受傷送院情況危殆。

週日早上,亞特蘭大一間高中附近發生槍擊案,警方說,一群青少年聚集在學校附近的車道上,期間有人開槍射向兩名青少年,導致一名16歲少女死亡,另一名青少年情況穩定,目前正在醫院接受治療。

槍手仍然在逃,案件仍然調查中。

