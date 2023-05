【灣區新聞】舊金山華埠將舉行六四燭光晚會 主辦單位發起「潔淨民主女神像」活動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

六四天安門事件即將屆滿34周年,本週六在舊金山華埠花園角,將有一場「紀念六四死難者燭光晚會」,剛剛過去的週末,主辦單位提前到活動會場,發起「潔淨民主女神像」活動,將廣場上的民主女神像清洗得煥然一新。

位於舊金山華埠花園角廣場的民主女神像,長年在戶外風吹、日曬和雨淋,不僅布滿灰塵,臉部和身體更是沾滿了鴿子的糞便,骯髒不堪。

在六四天安門事件34週年即將到來之際,中國民主教育基金會成員,以及支持民主的義工們,剛剛過去的週日來到華埠花園角廣場,為民主女神像改頭換面,不但帶來全套的清潔工具,還特意拿來長梯,從頭到腳,徹底洗刷一遍。

由於這次參與的義工還包括剛從中國來美的年輕人,主辦單位在展開潔淨民主女神像活動之前,特地介紹了這尊女神像的由來。

六四事件倖存者方政說:「因為這裡矗立了這尊民主女神像,是為了紀念89年六四在天安門廣場,被中國政府推倒的那尊民主女神像,是在1994年的六四事件五週年的時候,由舊金山的這些僑胞和當時的美國朋友一起捐贈紀念的。」

當時在天安門廣場上,雙腿被坦克碾斷的方政,目前擔任中國民主教育基金會會長,該基金會也是1994年參與矗立這尊民主女神的組織,每年到了六四前夕,他們都會號召支持者一同來參與潔淨民主女神像。

方政說:「對民主女神像進行一個清洗的工作,為了大家能夠更好的讓民主女神像,煥發出新的光彩,讓大家不要忘記1989年的六四屠殺。」

為了紀念六四週年。灣區本週六6月3日將有相關活動,包括本週六下午3點到6點,在華埠國父紀念館有一場百年民主革命的演講會,由五洲洪門致公總堂和北加州香港會等多個僑學界社區組織共同舉辦,邀請到民國史家暨演講家辛灝年,以及南京八九學運領袖吳建民演講。

本週六晚上7點,則會在華埠花園角廣場的民主女神像前舉辦紀念六四死難者燭光晚會,由北加州香港會、人道中國等三個機構共同舉辦,開放民眾免費參加。。

