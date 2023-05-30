【灣區新聞】加州財政部與人口普查局公布的舊金山人口統計數字為何有差異（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）目前的人口有多少？根據加州財政部的統計，去年7月1日有83.4萬居民，但是美國人口普查局卻估計舊金山人口為80.8萬，為什麼會有這樣的差距？

加州財政部和美國人口普查局對舊金山人口數字的估計，向來不會有多過1萬人的差別，但是加州財政部的83.4萬，和人口普查局的80.8萬，卻出現2.6萬的差距。

人口學家表示，疫情是主要因素，因為美國許多都會地區在疫情期間大量流失人口。

加州財政部的數字，主要是根據居民駕駛執照的地址資料，來估計人口的流動，資料收集的時間範圍比較寬。

而人口普查局確是根據人們的報稅表上的地址資料，所以加州財政部的人口學家也表示，人口普查局的數字會比較準確。

但是加州財政部也表示，該部門有出生和死亡的人口數字，這是人口普查局沒有的。

人口數字一般被政府機構用來衡量一個城市、縣和州的健康度，並透過這數字計算出例如COVID病例、罪案和用毒過量死亡等的數據，來比較個別城市。

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