【全國新聞】愛荷華州6層高大廈部份結構倒塌

【KTSF 朱慧琪報導】

愛荷華州一棟6層高的大廈部份結構倒塌。

Davenport消防局長Michael Carlsten說:「目前大廈的結構不堅固,這對搜救人員構成風險,我們正積極為大廈採取最佳的行動。」

位於愛荷華州Devenport市中心一棟6層高的大廈,週日下午近5時發現 大廈部份結構倒塌,數十人要撤離,消防救出最少7人,一人送往醫院,暫時沒有死亡報告。

倒塌的部分從天台貫穿底層,露出內部結構,多處漏水,消防到場亦發現有天然氣洩漏。

涉事的大廈地下有商舖,上層是住宅,外牆正進行工程。

當局指,曾收到租戶提出針對結構的投訴,並發出命令要求維修,大廈業主之後聘請了自己的工程公司來維修。

不過倒塌的原因目前仍然調查中。

