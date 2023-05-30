【全國新聞】愛荷華州6層高大廈部份結構倒塌

【KTSF 朱慧琪報導】

愛荷華州一棟6層高的大廈部份結構倒塌。

Davenport消防局長Michael Carlsten說：「目前大廈的結構不堅固，這對搜救人員構成風險，我們正積極為大廈採取最佳的行動。」

位於愛荷華州Devenport市中心一棟6層高的大廈，週日下午近5時發現 大廈部份結構倒塌，數十人要撤離，消防救出最少7人，一人送往醫院，暫時沒有死亡報告。

倒塌的部分從天台貫穿底層，露出內部結構，多處漏水，消防到場亦發現有天然氣洩漏。

涉事的大廈地下有商舖，上層是住宅，外牆正進行工程。

當局指，曾收到租戶提出針對結構的投訴，並發出命令要求維修，大廈業主之後聘請了自己的工程公司來維修。

不過倒塌的原因目前仍然調查中。

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