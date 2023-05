【全國新聞】拜登麥卡錫達成債務上限協議 擬延長期限至2025年

【有線新聞】

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫,達成債務上限協議並敲定議案文本,延長期限至2025年,雙方表明有信心議案獲國會通過,但外界憂慮協議部分讓步難獲共和民主兩黨強硬派支持。

臨近債務危機死線,美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫就債務上限達成協議,但要避過最快下月5日出現債務違約,國會必須及時通過議案,拜登表示有信心。

拜登說:「協議消除災難性債務違約威脅,保護來之不易的歷史性經濟復蘇,我和議長一開始就表明,唯一解決方法就是兩黨達成協議,協議現已轉交眾議院和參議院,我強烈敦促兩院通過議案。」

共和黨的麥卡錫承認未能滿足所有人要求,但預料獲大部分黨友支持。

周日公開的99頁議案文本,顯示雙方同意將31萬億美元債務上限期限延長至2025年,意味相關爭拗推遲至2024年總統選舉後。2024年度的國防支出可提升3.5%,但限制非國防開支維持於今年水平,2025年可增加1%。

至於拉鋸已久的社會福利保障,當局會收緊領取食品援助的工作要求,無家者和退伍軍人可獲豁免。

國稅局原有800億美元資金,加強執法追收稅款,但一直遭共和黨反對,如今撥款將削減四分一。

麥卡錫遵守讓議員表決前有72小時審閱議案,預料眾議院最快周三表決,再交到參議院,外界憂慮談判雙方為達成協議所作的讓步,會遭民主與共和黨強硬派反對。共和黨已有眾議員表明,嘗試阻撓議案通過。

參議院共和黨領袖麥康奈爾形容協議維護國家信用,讓金融體制井然有序,需要盡早通過。眾議院民主黨領袖傑弗里斯相信黨員認可議案,但未透露是否獲多數支持。

