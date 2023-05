【全國新聞】首都華盛頓地鐵發生槍殺案 一男子身中多槍亡

【KTSF 張擎鳳報導】

首都華盛頓的地鐵週日發生槍殺案,一名男子向另一名男乘客連開多槍,受害人當場證實死亡,槍手仍然在逃。

週日中午,一名男子在首都華盛頓地鐵一綠線列車上身中多槍,警方說,疑兇是一名非洲裔男子。

行政助理警察局長Andre Wright說:「他與受害者似有爭執,在列車上爭執升級,疑兇拿出槍向受害人連開多槍,然後在Waterfront站下車。」

男事主當場死亡,警方指,這是一宗個別事件,事後有地鐵乘客對事件感到驚慌。

有地鐵乘客說:「導致有人喪生,很可怕,不斷聽聞這些在市內發生,我很喜歡本市,已久居於此,很喜歡能自由在本市到處去,可惜現在坐地鐵要越來越警惕。」

警方聲稱同目擊者談過,並已經從多個車站取得疑兇的錄影片段。

Wright說:「我們都在尋找這個疑兇,我們會抓住他。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。