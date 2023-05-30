【全國新聞】首都華盛頓地鐵發生槍殺案 一男子身中多槍亡

May 30, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

首都華盛頓的地鐵週日發生槍殺案，一名男子向另一名男乘客連開多槍，受害人當場證實死亡，槍手仍然在逃。

週日中午，一名男子在首都華盛頓地鐵一綠線列車上身中多槍，警方說，疑兇是一名非洲裔男子。

行政助理警察局長Andre Wright說：「他與受害者似有爭執，在列車上爭執升級，疑兇拿出槍向受害人連開多槍，然後在Waterfront站下車。」

男事主當場死亡，警方指，這是一宗個別事件，事後有地鐵乘客對事件感到驚慌。

有地鐵乘客說：「導致有人喪生，很可怕，不斷聽聞這些在市內發生，我很喜歡本市，已久居於此，很喜歡能自由在本市到處去，可惜現在坐地鐵要越來越警惕。」

警方聲稱同目擊者談過，並已經從多個車站取得疑兇的錄影片段。

Wright說：「我們都在尋找這個疑兇，我們會抓住他。」

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