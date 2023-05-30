【灣區新聞】舊金山中領館辦世界中小學生中文比賽 奪冠兩中小學生都非華人（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

中國駐舊金山（三藩市）總領事館週六舉辦了世界中小學生中文比賽，當中包括演講及才藝表演的項目，但最特別的是，奪下冠軍的兩名中小學生，沒有一個是華人。

演奏古典音樂、提筆揮毫、又或是展現武功絕活，樣樣都難不倒這些小小參賽者，但他們一開口，更是講著一口流利的國語。

小學組冠軍言俐睿（Sage Houdek）說：「你知道嗎，從幼兒園開始，我每天都是在歌聲中，開始了快樂的學習，學中文讓我的生活充滿歡樂。」

言俐睿是就讀小學五年級生，是這次中國駐舊金山總領事館舉辦的「漢語橋」中文比賽，舊金山選拔賽的小學組冠軍。

她向我們表示，自己在幼稚園時，就對學習中文有非常大的興趣。

言俐睿說：「我就很想要學中文，父母都不說中文，他們說西班牙文，想要我去西班牙文的學校，可是我不想要去西班牙文學校，我想要去中文學校。」

而中學組冠軍則是表演武術的九年級學生孟慧信（Ivana Moreno），她在比賽的演講環節中，分享八歲時與家人到北京旅遊的回憶。

孟慧信說：「那時我已經學了五年中文，所以我能跟著家人去北京旅行，當他們的翻譯者。」

孟慧信坦言，三歲時開始學中文，並不是自己做的決定，她在家中講的是西班牙語，但是她的父母認為，從小栽培第三語言，對她的未來有幫助，她則是在中學時，踏上一趟中國之旅後，對這個語言更加感興趣。

孟慧信說：「我跟我的班級去雲南，也去了黃山旅行，我能夠去中國看一下當地的文化，我覺得特別有意思。」

而這次中小學比賽的兩位冠軍，將代表舊金山賽區挺進「漢語橋」世界學生中文比賽複賽，有機會到中國參加總決賽。

對此，兩位參賽者都表示，既期待又緊張，仍需要加緊練習，因為「台上一分鐘，台下十年功」。

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