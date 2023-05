【灣區新聞】舊金山中領館辦世界中小學生中文比賽 奪冠兩中小學生都非華人（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

中國駐舊金山(三藩市)總領事館週六舉辦了世界中小學生中文比賽,當中包括演講及才藝表演的項目,但最特別的是,奪下冠軍的兩名中小學生,沒有一個是華人。

演奏古典音樂、提筆揮毫、又或是展現武功絕活,樣樣都難不倒這些小小參賽者,但他們一開口,更是講著一口流利的國語。

小學組冠軍言俐睿(Sage Houdek)說:「你知道嗎,從幼兒園開始,我每天都是在歌聲中,開始了快樂的學習,學中文讓我的生活充滿歡樂。」

言俐睿是就讀小學五年級生,是這次中國駐舊金山總領事館舉辦的「漢語橋」中文比賽,舊金山選拔賽的小學組冠軍。

她向我們表示,自己在幼稚園時,就對學習中文有非常大的興趣。

言俐睿說:「我就很想要學中文,父母都不說中文,他們說西班牙文,想要我去西班牙文的學校,可是我不想要去西班牙文學校,我想要去中文學校。」

而中學組冠軍則是表演武術的九年級學生孟慧信(Ivana Moreno),她在比賽的演講環節中,分享八歲時與家人到北京旅遊的回憶。

孟慧信說:「那時我已經學了五年中文,所以我能跟著家人去北京旅行,當他們的翻譯者。」

孟慧信坦言,三歲時開始學中文,並不是自己做的決定,她在家中講的是西班牙語,但是她的父母認為,從小栽培第三語言,對她的未來有幫助,她則是在中學時,踏上一趟中國之旅後,對這個語言更加感興趣。

孟慧信說:「我跟我的班級去雲南,也去了黃山旅行,我能夠去中國看一下當地的文化,我覺得特別有意思。」

而這次中小學比賽的兩位冠軍,將代表舊金山賽區挺進「漢語橋」世界學生中文比賽複賽,有機會到中國參加總決賽。

對此,兩位參賽者都表示,既期待又緊張,仍需要加緊練習,因為「台上一分鐘,台下十年功」。

