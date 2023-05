【灣區新聞】舊金山華埠餅店女員工被刺傷 亞裔疑犯被捕（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華埠永興餅家店內發生持刀傷人案,消息指,一名亞裔男子用刀刺向一名年約50歲的女店員。

在週一上午9點半左右,舊金山華埠永興餅家店內發生持刀傷人案,有消息指,受害人是該店的一名試工,在店內只上了幾日班。

記者在上午去到現場,在店外還看到一張招聘女雜工的告示,以及地上有大量的鮮血和疑似是涉案的刀。

中華總會館商董李殿邦表示,他每日早上都習慣到永興餅家食早餐,他剛好看到事發經過,他指當時女員工站在櫃台後,而涉案男子用刀刺向女事主的頸和背部,起碼四至五次。

李殿邦說:「跟著那女士很痛苦地衝出來,就躺在咖啡壺前面,在我面前倒下來,當時她的眼緊閉著,表情十分痛苦,她的右手從前面伸手到後面,壓住左邊的背和頸部,我看到很多血從她手指流出。」

他指,當時他的第一反應是疏散其他員工和命令店主離開。

他指涉案男子是亞裔,年約50至60歲,身材較高,留及肩長髮,他衣著整齊,身著運動裝和白色運動鞋。

他並不知道行兇者的動機,但表示當時涉案男子神情呆滯,事發後站在店旁沒有任何動作,直至警方前來拘捕。

舊金山警方表示,涉案男子已經被捕,女事主已經送到醫院,但沒有提供更多細節,而店舖在週一下午恢復營業,店主表示從來沒有見過疑兇。

