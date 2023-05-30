【灣區新聞】舊金山華埠餅店女員工被刺傷 亞裔疑犯被捕（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）華埠永興餅家店內發生持刀傷人案，消息指，一名亞裔男子用刀刺向一名年約50歲的女店員。

在週一上午9點半左右，舊金山華埠永興餅家店內發生持刀傷人案，有消息指，受害人是該店的一名試工，在店內只上了幾日班。

記者在上午去到現場，在店外還看到一張招聘女雜工的告示，以及地上有大量的鮮血和疑似是涉案的刀。

中華總會館商董李殿邦表示，他每日早上都習慣到永興餅家食早餐，他剛好看到事發經過，他指當時女員工站在櫃台後，而涉案男子用刀刺向女事主的頸和背部，起碼四至五次。

李殿邦說：「跟著那女士很痛苦地衝出來，就躺在咖啡壺前面，在我面前倒下來，當時她的眼緊閉著，表情十分痛苦，她的右手從前面伸手到後面，壓住左邊的背和頸部，我看到很多血從她手指流出。」

他指，當時他的第一反應是疏散其他員工和命令店主離開。

他指涉案男子是亞裔，年約50至60歲，身材較高，留及肩長髮，他衣著整齊，身著運動裝和白色運動鞋。

他並不知道行兇者的動機，但表示當時涉案男子神情呆滯，事發後站在店旁沒有任何動作，直至警方前來拘捕。

舊金山警方表示，涉案男子已經被捕，女事主已經送到醫院，但沒有提供更多細節，而店舖在週一下午恢復營業，店主表示從來沒有見過疑兇。

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