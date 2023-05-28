【娛樂新聞】衛詩雅血肉模糊爛頭化妝4小時 遭掌摑迷暈捆綁連環虐待超興奮

作為驚慄片的忠粉，衛詩雅為了接拍《失衡凶間之罪與殺》單元故事《頭髮》，不惜任何犧牲，就連生招牌的靚樣都可以捨棄。劇情指她被「戀髮癖」的黃又南活捉生剝頭皮，劇組安排了特技化妝師為她設計血肉模糊的全新「髮型」，令人反胃，但她卻非常興奮。

一個大約6吋長的爛頭皮特技化妝，足足要花上四個小時才能完成，單單是血液的顏色，便要準備好幾種不同的紅色，加上化妝師會逐筆逐筆地在衛詩雅的假頭皮上繪畫傷口和髮絲，務求令血肉模糊的效果更加逼真。衛詩雅說：「被扯爛嘅頭皮比較少見，所以特別驚嚇，呢個妝我拍咗兩日，第一日化完呢個妝，撞正劇組放飯，個個見到我都擰歪面，唔想望到我。」作為驚慄片忠粉，她反而覺得這個血淋淋的爛肉妝「好靚」，笑言收工後捨不得卸妝，還自拍留紀念。

衛詩雅除了犧牲靚樣，首日埋位就要被掌摑，而且更敢怒不敢言，因為對手是大前輩魏秋樺。其實這是一場戲中戲，秋樺姐客串飾演一位影后級前輩，怒摑小三衛詩雅。埋位前秋樺姐坦言好擔心，說：「佢咁靚女，第一日開工就打佢，真係好難落手，好彩嚟到導演憐香惜玉，借位打就得啦！」衛詩雅說：「好開心有機會同魏秋樺前輩做對手戲，可惜只得一場。」她又表示接到劇本後好開心，一口氣睇晒，說：「我之前拍愛情片多，驚慄片好少，但本身好恨拍驚慄片，因為鍾意睇又鍾意聽鬼故，睇到劇本時好興奮、好刺激，不斷同導演講『好好玩』，我一口氣睇晒成個劇本，好有追看性，又要驚又要追住睇。」

今次衛詩雅過足戲癮，被掌摑、職場欺凌、言語侮辱，一心以為去髮型屋扮靚靚換個心情，怎料遇上戀髮癖的黃又南，她不但慘遭迷暈、捆綁和禁錮，還被生剝頭皮，毁容後的她能否逃出生天？《失衡凶間之罪與殺》結局出人意表。

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