【娛樂新聞】衛詩雅血肉模糊爛頭化妝4小時 遭掌摑迷暈捆綁連環虐待超興奮

作為驚慄片的忠粉,衛詩雅為了接拍《失衡凶間之罪與殺》單元故事《頭髮》,不惜任何犧牲,就連生招牌的靚樣都可以捨棄。劇情指她被「戀髮癖」的黃又南活捉生剝頭皮,劇組安排了特技化妝師為她設計血肉模糊的全新「髮型」,令人反胃,但她卻非常興奮。

一個大約6吋長的爛頭皮特技化妝,足足要花上四個小時才能完成,單單是血液的顏色,便要準備好幾種不同的紅色,加上化妝師會逐筆逐筆地在衛詩雅的假頭皮上繪畫傷口和髮絲,務求令血肉模糊的效果更加逼真。衛詩雅說:「被扯爛嘅頭皮比較少見,所以特別驚嚇,呢個妝我拍咗兩日,第一日化完呢個妝,撞正劇組放飯,個個見到我都擰歪面,唔想望到我。」作為驚慄片忠粉,她反而覺得這個血淋淋的爛肉妝「好靚」,笑言收工後捨不得卸妝,還自拍留紀念。

衛詩雅除了犧牲靚樣,首日埋位就要被掌摑,而且更敢怒不敢言,因為對手是大前輩魏秋樺。其實這是一場戲中戲,秋樺姐客串飾演一位影后級前輩,怒摑小三衛詩雅。埋位前秋樺姐坦言好擔心,說:「佢咁靚女,第一日開工就打佢,真係好難落手,好彩嚟到導演憐香惜玉,借位打就得啦!」衛詩雅說:「好開心有機會同魏秋樺前輩做對手戲,可惜只得一場。」她又表示接到劇本後好開心,一口氣睇晒,說:「我之前拍愛情片多,驚慄片好少,但本身好恨拍驚慄片,因為鍾意睇又鍾意聽鬼故,睇到劇本時好興奮、好刺激,不斷同導演講『好好玩』,我一口氣睇晒成個劇本,好有追看性,又要驚又要追住睇。」

今次衛詩雅過足戲癮,被掌摑、職場欺凌、言語侮辱,一心以為去髮型屋扮靚靚換個心情,怎料遇上戀髮癖的黃又南,她不但慘遭迷暈、捆綁和禁錮,還被生剝頭皮,毁容後的她能否逃出生天?《失衡凶間之罪與殺》結局出人意表。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。