【娛樂新聞】鄭國江作品展尾場座無虛席 齊向一代詞壇巨匠鄭國江致敬

原定舉行三場的「鄭國江《50+2周年詞名一生》演唱會2023」昨晚5月28日加開第四場尾場,全場滿座。此場表演嘉賓陣容包括依然強勁,包括陳潔靈、林志美、曾路得、區瑞強,李龍基、葉振棠、李紫昕。而現年91歲的胡楓亦親身撐場支持演唱會。

嘉賓陳潔靈一連兩晚擔任表演嘉賓,為觀眾們獻唱《無言地等》、《誰令我心痴》、《只怕不再遇上》等,亦與觀眾們大合唱徐小鳳的《隨想曲》,向鄭SIR致以祟高敬意。而同樣連續兩晚擔任嘉賓的林志美唱出充滿香港人美好回憶的歌曲,包括《初戀》及電影「少女日記」主題曲《偶遇》,又與觀眾們一同大合唱《你的眼神》。

曾於第一場擔任嘉賓的李龍基及葉振棠兩位亦分別唱數首鄭國江的經典作品,李龍基唱出《男子漢》、《得失一樂也》及《人生曲》;葉振棠則獻唱經典電視劇主題曲《戲班小子》及由周啟生原唱的《人生曲》。二人亦唱出了經典電視劇歌曲《難為正邪定分界》合唱版本。過往曾多次合作的他們,亦預告了將於7月28、29日聯手於灣仔伊利沙伯體育館舉行兩場「雙生双識演唱會」,並將邀請胡楓及Joe Junior擔任嘉賓,而嘉賓之一胡楓亦是今晚的座上客。

而第二場擔任嘉賓的露雲娜於尾場再次現身,並為觀眾們獻唱八十年代經典動畫《千年女王》的同名主題曲及片尾曲《傳說》,以及已故巨星陳百強的經典名曲《戀愛預告》。同樣曾於第二場現身的曾路得亦再次於尾場獻唱,帶來了三首香港的集體回憶,分別是《那一天》、《風裡的繽紛》,更與全場觀眾大合唱《願》。而是次演唱會四場均擔任嘉賓的區瑞強繼續獻上多首鄭國江老師的經典作品,除了由Albert原唱的《陌上歸人》等數首民歌外,亦送上羅文的《紅棉》、張國榮的《儂本多情》及陳百強的《偏偏喜歡你》等。

李紫昕帶領一眾小朋友獻唱一連串出自鄭國江老師手筆的經典兒歌,並與同朋友們到台下向鄭國江老師送花,以表達崇高的敬意。區瑞強於演唱會尾聲邀請鄭國江老師上台,並代表四場所有表演嘉賓們向他致送簽有一眾嘉賓簽名「詞名一生」的字畫。區瑞強並與現場觀眾全場大合唱翁倩玉的《信》,及關正傑的《一點燭光》和《星》,以表達對他為香港詞壇耕耘超過半世紀的感激之情。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。