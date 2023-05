影評：看影帝搞笑的移民故事《義美超級爸》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個意大利父親,受邀到一個鄉村俱樂部和兒子女友的父母過節,會爆出什麼樣的笑料?

Sebastian 由從意大利移民來美的父親Salvo 一手帶大。眼看快要向畫家女友Ellie 求婚,出自傳統家庭的Sebastian,要從父親手中取得訂婚戒指。正好女友邀請父子倆到她家擁有的鄉村俱樂部,Sebastian 害怕父親會讓自己丟臉,但在女友的請求下答應。女友Ellie 的父母親也是移民,但卻是移民船上等艙的乘客。兩個地位懸殊的家庭,見面避免會出現一些尷尬的情景。Ellie 母親是一名保守派政客,正好趕著要上電視訪談節目時,用上髮型設計師Salvo 的手藝。但卻被新髮型嚇壞,Salvo 於是必須挽回兒子女友家人的歡心。這是一部喜劇,兩個家庭最終還是克服彼此的誤解和文化上的差異。

這是喜劇演員Sebastian Maniscalco,根據自己的生活體驗改編的影片。電影用半敘述性的方式拍攝,似乎在看主人翁和觀眾分享的生活故事。從移民角度來看,這也是大家體驗過的經歷,縱然這些經歷是以喜劇觀點展現。而劇中也有一些關於親情的感人情節。

影片的最大看頭,莫過於影帝Robert De Niro 飾演的父親。已經是演什麼像什麼的實力演員,也讓他展露在喜劇方面的才華。一個眼神、一個臉部表情,都帶有比電影對白更加大的意念,讓觀眾能夠從另一個角度,欣賞De Niro 在熒幕上的每分秒。也幸好他願意在這類商業片中演出,給大家一個跟著他一起發笑的機會。

《義美超級爸 About My Father》在精簡的90分鐘內,給予溫馨喜劇的觀感。滿分五分中得四分,值得推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.aboutmyfather.movie/

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“About My Father” Review: How about an Italian new immigrant comedy

“Screening Room” reviews “About My Father”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.aboutmyfather.movie/

Now in theatres