【娛樂新聞】張敬軒赤裸爆肌現真身 「我好少可咁大方展示我嘅身材！」

由張敬軒主理的網上綜藝節目《軒公敲碗Special》之「軒公水上遊樂場」日前播出上集,節目出街後,不少網民都表示:「笑到黐線!」、「笑到楆眼水!」更謂十分期待下集。兩條影片上架後,迅速打入熱門影片十大位置,上集更已進佔第三位。下集昨晚(26日)亦已上架,當中最大亮點,絕對是軒仔出道以來,於幕前最赤裸的演出,拍攝期間,睇到一眾同門師弟妹及馬介休成員嘩嘩聲。

下集分別是「Sweat Escape生死問答題」及「水中餘震扑扑扑」兩個遊戲,「Sweat Escape生死問答題」隊員需輪流進入逃生艙,回答對方隊長問題,如答錯對方隊長即隨時按掣隊員立即從高處跌落水,答對則可逃離,如生還人數相同,最後則由兩隊隊長對決。英皇隊劉若寶(Polly)出戰時,畏高的她踏入逃生艙前已全身顫抖兼眼泛淚光,當回答「十個便秘會做的事」時,驚慌過度的她語無倫次答道:「會塞棉條!」眾人頓時黑人問號兼爆笑,雖然如此但最後都順利過關逃過一劫。

「水中餘震扑扑扑」環節,就是兩隊分別派出隊員坐在水泡上,然後利用道具或徒手將對方推落水。軒仔亦於最後回合上場,當他推倒對方隊員落水時,對方亦順勢拉着軒仔落水,實行「攬炒」,不過軒仔腰力驚人,明明已被對方已落水的隊員向後拉到差點也跌落水,但他一招「拱橋翻身」,立即回彈穩坐水泡上,看到現場所有人都拍爛手掌。

經過眾多遊戲後,結果兩隊打和,兩隊都需要接受大懲罰,軒仔一隊扮美人魚,馬介休一隊則扮兔。眾人整裝代發,軒仔亦以紅色浴袍登場,當他站在水中脫下裕袍,一身爆肌即呈現眾人眼前,全場尖叫聲四起,驟眼看以為他操肌有成,看真點,原來是穿上爆肌衫,以假亂真的程度達100%。由於要配合爆肌身形,軒仔一直裝出chok爆表情,並謂:「我都好少可咁大方,喺大家面前展示我嘅身材、我嘅實力。呢一期嘅《軒公敲碗》將會係史上最驚嚇同埋最暴力嘅一集。」

最後,節目開始時「枉阿姐」分派兩隊的hidden task由英皇隊勝出並贏得現金獎,向來客氣的軒仔拿着利是並表示「過門都係客」,打算將現金獎送給「馬介休」,誰不知站在軒仔旁邊的曾樂彤立即搶回利是並說:「你想做乜嘢呀?」弄得眾人爆笑,認真眼明手快。

