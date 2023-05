【全國新聞】聯邦財政部將債限談判限期推遲到6月5日

【KTSF 張麗月報導】

聯邦財政部週五將債限談判的限期推遲到6月5日,如果白宮與國會的債限談判在6月5日之前還未達成協議,去提高或終止債務上限,美國就會出現歷來首次的債務違約,至今雙方的會談仍未有任何突破進展。

白宮與國會之間的債限談判期限原本訂在6月1日,但財政部長耶倫週五表示,現時可能有足夠儲備,可以將這個債限違約期限推遲到6月5日,以便雙方有多幾天時間去談。

耶倫又催促國會盡快行動,去提高或終止債務上限,否則在限期過後,美國就會出現歷來首次債務違約。

消息指,就算出現債務違約只得幾天,但足以推高利率,以及衝擊對美元的信心。

至今債限談判取得一些進展,但仍未得出任何協議,因為雙方在一些問題上分歧仍然大。

總統拜登和眾議長麥卡錫對於可以在限期前達成協議仍然感到樂觀,但主要談判代表,共和黨籍的Garrett Graves就相信,談判並沒有取得明顯進展。

消息來源透露,擺上談判桌上的建議包括提高債務上限兩年,但必須附加條款規定,聯邦開支必須有一個上限,但國防和退伍軍人福利的開支就不受影響。

如果雙方達成協議,債限協議法案跟著就會分別提交給共和黨主導的眾議院,以及民主黨控制的參議院審議,因此需要時間去進行立法程序。

