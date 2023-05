【KTSF]

南卡羅萊納州州長簽署了法案,禁止婦女在懷孕六星期後墮胎。

南卡州這項新法律,禁止婦女在懷孕六星期後墮胎,因為通常在這時候,醫生已經能夠從胎兒或胚胎中檢測到早期心臟活動,因此許多婦女還未知道自己懷孕了,就已經沒了生育選擇權利。

只有在幾種情況下,懷孕婦女會不受這條法律的約束,包括懷孕威脅到孕婦的生命、胎兒有致命異常情況,而強姦和亂倫受害者,就可以在懷孕12個星期內墮胎,但醫生需要向當地執法部門報告。

Planned Parenthood家計會、一家診所和兩名醫生已經提出訴訟,控告南卡州這項新法律,踐踏了婦女和醫生做出私人醫療決定的權利。

