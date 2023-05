【灣區新聞】聖荷西州大一連三天舉行畢業禮 有畢業生稱今年求職難（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西州立大學週三起連續三天舉行十場畢業典禮,週四登場的是工學院,在大環境的影響下,今年畢業生面對就業市場格外挑戰。

穿著畢業袍,戴上方塊帽,在校園留下最美好的倩影,聖荷西州大也在校園各個角落擺上代表學校的顏色,2023黃藍氣球,吸引許多學生排隊拍照。

也有家長幫孩子整理服裝,眼中充滿了驕傲。

林煒聖說:「很激動,準備步入社會,脫離大學的保護,準備成為真正的成年人。」

Rag說:「我真的很高興,我的父母為我感到驕傲,(他們有來嗎?)沒有,因為沒有簽證,他們想來,很遺憾無法成行。」

Ishen說:「我很興奮,我錯過大學畢業典禮,因為新冠疫情,所以這是我第一次穿這樣的畢業禮服,高興跟朋友家人一起。」

Shieye說:「我覺得很棒,為自己感到驕傲,過去兩年的努力 ,我們走到了這裡。」

今年聖荷西州大有將近7,500名畢業生,包括大學及研究所,新任校長Cynthia Teniente親自為學生頒發畢業證書,這是她自1月成為聖荷西州大校長以來的首次畢業典禮。

在今年的畢業班中,第一批來自SJSU Online,這是該大學新推出的完全在線學位完成項目。

受到大環境的影響,今年的就業市場對畢業生來說是一大挑戰,有不少畢業生坦言,正在努力找工作。

林煒聖說:「我還在找,我一直在找,就是沒有收到回音。」

Shieye說:「我正在找工作,現在景氣不好工作不好找。」

根據Monster.com,將近75%的畢業生擔心目前的經濟影響他們的工作前景。

