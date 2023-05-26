【灣區新聞】聖荷西州大一連三天舉行畢業禮 有畢業生稱今年求職難（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西州立大學週三起連續三天舉行十場畢業典禮，週四登場的是工學院，在大環境的影響下，今年畢業生面對就業市場格外挑戰。

穿著畢業袍，戴上方塊帽，在校園留下最美好的倩影，聖荷西州大也在校園各個角落擺上代表學校的顏色，2023黃藍氣球，吸引許多學生排隊拍照。

也有家長幫孩子整理服裝，眼中充滿了驕傲。

林煒聖說：「很激動，準備步入社會，脫離大學的保護，準備成為真正的成年人。」

Rag說：「我真的很高興，我的父母為我感到驕傲，（他們有來嗎？）沒有，因為沒有簽證，他們想來，很遺憾無法成行。」

Ishen說：「我很興奮，我錯過大學畢業典禮，因為新冠疫情，所以這是我第一次穿這樣的畢業禮服，高興跟朋友家人一起。」

Shieye說：「我覺得很棒，為自己感到驕傲，過去兩年的努力 ，我們走到了這裡。」

今年聖荷西州大有將近7,500名畢業生，包括大學及研究所，新任校長Cynthia Teniente親自為學生頒發畢業證書，這是她自1月成為聖荷西州大校長以來的首次畢業典禮。

在今年的畢業班中，第一批來自SJSU Online，這是該大學新推出的完全在線學位完成項目。

受到大環境的影響，今年的就業市場對畢業生來說是一大挑戰，有不少畢業生坦言，正在努力找工作。

林煒聖說：「我還在找，我一直在找，就是沒有收到回音。」

Shieye說：「我正在找工作，現在景氣不好工作不好找。」

根據Monster.com，將近75%的畢業生擔心目前的經濟影響他們的工作前景。

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