三名舊金山(三藩市)市參事在週四的市府轄下一個委員會,一致投票支持全市不再接受售賣大麻的新申請,下一步將會交由市參議會全員審議。

由舊金山第11區市參事安世輝提出的64號提案,要求全市不再接受有關大麻銷售的新申請。

週四在公共安全與鄰里服務委員會會議上,獲得三名市參事,包括殷嘉立(Joel Engardio)、麥德誠(Matt Dorsey)和司嘉怡(Catherine Stefani)投票贊成,原因是舊金山的大麻市場已經接近飽和,因此不能夠再批出更多大麻銷售許可證,而已經提出的申請不會受到影響。

提案下一步將會交由市參議會審議。

