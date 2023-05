【有線新聞】

韓亞航空一班內陸機在降落前,懷疑有乘客打開機門,9人呼吸困難送院。

片段見到左邊機身有機門打開,機艙內氣流非常強烈。

韓聯社報道,韓亞航空一班載有約190人的航班,早上11時40分由濟州起飛,原定中午12時45分降落大邱機場前,懷疑有乘客亂開逃生門引致。

警員到場拘捕涉事乘客,正調查是否違反航空安全法。

