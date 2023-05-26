【全國新聞】右翼組織創辦人涉策劃衝擊國會大樓 被判入獄18年

【KTSF 張麗月報導】

針對2021年1月6日發生的國會大樓衝擊事件，右翼極端組織Oath Keepers的創辦人兼首領Stewart Rhodes被控的陰謀煽動叛亂罪，法官週四判處監禁18年，被告律師表示會提出上訴。

58歲的右翼極端組織Oath Keepers的創辦人兼首領Rhodes，被控陰謀策劃1月6日國會大樓衝擊事件，試圖推翻2020年大選結果，令時任總統特朗普可以繼續掌權，因而被控「陰謀煽動叛亂罪」。

他是在去年11月被定罪，法官週四判他坐監18年，這是在過去150年來，法庭甚少裁判這個罪名。

法官指，被告將民兵帶到首都華盛頓，並策劃國會衝擊事件，等同本土的恐怖主義活動。

雖然今次判刑18年，已經比檢控官提出的刑期25年為少，但已經是同案被定罪的500幾人中判刑最重。

本案一名同謀者Kelly Meggs就被判監禁12年。

另一名被告Peter Schwartz，因為使用胡椒噴霧和椅子襲擊國會警察，而在本月初被判監禁14年，被告服刑被視為聯邦司法部的勝利。

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