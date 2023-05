【全國新聞】右翼組織創辦人涉策劃衝擊國會大樓 被判入獄18年

【KTSF 張麗月報導】

針對2021年1月6日發生的國會大樓衝擊事件,右翼極端組織Oath Keepers的創辦人兼首領Stewart Rhodes被控的陰謀煽動叛亂罪,法官週四判處監禁18年,被告律師表示會提出上訴。

58歲的右翼極端組織Oath Keepers的創辦人兼首領Rhodes,被控陰謀策劃1月6日國會大樓衝擊事件,試圖推翻2020年大選結果,令時任總統特朗普可以繼續掌權,因而被控「陰謀煽動叛亂罪」。

他是在去年11月被定罪,法官週四判他坐監18年,這是在過去150年來,法庭甚少裁判這個罪名。

法官指,被告將民兵帶到首都華盛頓,並策劃國會衝擊事件,等同本土的恐怖主義活動。

雖然今次判刑18年,已經比檢控官提出的刑期25年為少,但已經是同案被定罪的500幾人中判刑最重。

本案一名同謀者Kelly Meggs就被判監禁12年。

另一名被告Peter Schwartz,因為使用胡椒噴霧和椅子襲擊國會警察,而在本月初被判監禁14年,被告服刑被視為聯邦司法部的勝利。

