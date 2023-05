【全國新聞】報告指加州在實現溫室氣體零排放上已有59%達標（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

加州計劃在2045年在清潔能源方面達到溫室氣體零排放的目標,根據加州能源委員會的數據,加州目前已經達標59%。

加州州長紐森週四在東灣列治文市的Moxion電力公司,宣揚加州在應對氣候變化方面取得的成就,Moxion公司製造的電池,可以用來取代燃燒柴油的發電機。

紐森說:「我們已經不需要再辯論,關於氣候有什麼樣的變化,不相信科學的人,會相信自己眼睛看得見的東西,自己體驗的經歷,人們的生活、傳統等,已起了大幅度的變化,所以我們必須改變我們的策略,來應對極端的環境和新的現實。」

加州能源委員會的報告指出,在2021年加州生產的電力,有37%是來自例如太陽能和風力的清潔能源,加上核能和大水壩的水力發電,加州目前已經達到59%的清潔能源目標。

但是加州邁向清潔能源的過程也面對一個挑戰,就是清潔能源的可靠性,比化石燃料來得低,例如去年9月的熱浪期間,許多民眾開空調/冷氣,導致能源需求飆升。

加州面對缺電的狀況,但是在紐森的敦促下,民眾減少在下午4點到晚上9點的高峰期用電,還有加州暫停限制煤氣發電廠的運作,避免了停電危機。

在電力儲存方面,加州在2019年有250兆瓦的電池存量,現在增加到有5千兆瓦,這項等於十個使用天然氣的發電廠。

紐森也指出,加州必須加快興建更多的太陽能和風力發電設施,他上個星期提出11項新法例,限制《加州環境素質法CEQA》阻撓發展項目。

