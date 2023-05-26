【全國新聞】報告指加州在實現溫室氣體零排放上已有59%達標（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

加州計劃在2045年在清潔能源方面達到溫室氣體零排放的目標，根據加州能源委員會的數據，加州目前已經達標59%。

加州州長紐森週四在東灣列治文市的Moxion電力公司，宣揚加州在應對氣候變化方面取得的成就，Moxion公司製造的電池，可以用來取代燃燒柴油的發電機。

紐森說：「我們已經不需要再辯論，關於氣候有什麼樣的變化，不相信科學的人，會相信自己眼睛看得見的東西，自己體驗的經歷，人們的生活、傳統等，已起了大幅度的變化，所以我們必須改變我們的策略，來應對極端的環境和新的現實。」

加州能源委員會的報告指出，在2021年加州生產的電力，有37%是來自例如太陽能和風力的清潔能源，加上核能和大水壩的水力發電，加州目前已經達到59%的清潔能源目標。

但是加州邁向清潔能源的過程也面對一個挑戰，就是清潔能源的可靠性，比化石燃料來得低，例如去年9月的熱浪期間，許多民眾開空調/冷氣，導致能源需求飆升。

加州面對缺電的狀況，但是在紐森的敦促下，民眾減少在下午4點到晚上9點的高峰期用電，還有加州暫停限制煤氣發電廠的運作，避免了停電危機。

在電力儲存方面，加州在2019年有250兆瓦的電池存量，現在增加到有5千兆瓦，這項等於十個使用天然氣的發電廠。

紐森也指出，加州必須加快興建更多的太陽能和風力發電設施，他上個星期提出11項新法例，限制《加州環境素質法CEQA》阻撓發展項目。

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