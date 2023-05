【KTSF 歐志洲報導】

本週末就是國殤日長週末,灣區的機場和公路預計將會見到近幾年來最大的出遊人潮。

根據航班計算的數字,舊金山國際機場來臨的國殤日長週末,將會有14萬乘客出入,在疫情前的2019年,有18萬乘客出入,去年則有12萬乘客。

而國殤日之前的星期五,也是夏天出遊正式起步的一天,飛機乘客數字繼續往疫情前的水平推進,舊金山國際機場估計,在國殤日和勞工節的4個月間,會有1490萬乘客進出,這是2019年人數的85%。

美國汽車協會(AAA)也估計,全國開車出遊的人,會比去年多出300萬,AAA估計,將有4200萬的美國人會在本週末開車超過50英里,和去年相比上升7%。

交通數據公司INRIX預計,週五將是全國公路在本週末最繁忙的一天。

