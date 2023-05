【全國新聞】亡兵節長週末 機場和航空公司是否準備好應對大量旅客

【KTSF 張擎鳳報導】

亡兵節長週末到來,大批民眾出遊,但鑑於去年的大規模航空業界系統崩潰,國內的機場和航空公司,是否準備好應對大量的旅客?

亞特蘭大市是世界上最繁忙的機場之一,隨著夏日旅遊旺季開始,飛機乘客人數激增,美國的航空業又備受考驗。

聯邦運輸部長Pete Buttigieg說:「本週末航空系統會受測試。」

聯邦運輸安全管理局截至週四,機場旅客安檢次數已經達到三年半以來的最高水平,超過260萬,週五的乘客量預計會更高。

另一項考驗是,全國空中交通管制員短缺,人手短缺迫使一些主要航空公司最近出現航班延誤。

聯合航空公司總裁Scott Kirby說:「這不僅會影響當天整個系統的航班。」

聯航以及其他航空公司表示,他們現在人手規模合適,已經僱用更多員工來滿足乘客需求,他們亦會減少航班數量,改用大一點的飛機,以容納更多的乘客。

AAA汽車協會代言人Andrew Gross說:「我們預計今年乘飛機旅行的人,將比2019年更多,這是非常值得注意的,因為機票價格相當高。」

但燃料的成本就降低了,比去年同期,每加侖降低了超過1元。

AAA美國汽車協會預測,本週末將有超過3700萬人出外旅遊,旅客回程將會面對更大的考驗。

旅行專家說星期二和星期三是飛行的最佳時間。

