【灣區新聞】東灣San Ramon華裔少女習武七年 比賽屢獲獎當起小教練（視頻）

講到中國的傳統技藝,武術絕對是當中不能缺少的項目,來自東灣San Ramon、今年13歲的廖心瑀(Tammy Liao)雖然是名青春少女,但學武術已經有七年之久,現在在比賽中屢屢獲獎,也已經開始當起小教練,把武術的精神傳遞下去。

一手拳法打得虎虎生風,這是現在住在San Ramon的廖心瑀,13歲的七年級學生,對武術卻有無比熱愛,從拳法到棍法,論學武術已經整整七年時間,只是一個青春少女,為什麼會想學這樣的中國傳統技藝,其實答案很簡單.

廖心瑀說:「可以吼叫一下,就可以很大聲的,一直出拳,腳踢到處都可以。」

當初就是喜歡這樣的吼叫聲能夠發洩情緒,沒想到從六歲一學到現在已經七年時間,而且當中最難得是交到了很多朋友.

廖心瑀說:「因為不同學校的一起來,所以可以交到很多新朋友,一些過去的同學,就算不住在同一個社區了,在下課之後大家還是在一起練拳。」

大家一起訓練一起成長,反而成為另外一個最好的交友場地,現在心瑀也慢慢開始參加比賽,更開始擔任小教練和志工,讓更多人喜歡上這樣中國傳統。

而身為父母的廖祥傑,看到女兒在這樣的傳統文化中找到自己,也感到又酷又開心。

廖祥傑說:「我覺得很酷啊,我覺得很酷啊,這間學校叫做East West Kung Fu,他結合中西不同流派的功夫,也有在做防身,他也有一些美學在裡面,所以我覺得對Tammy來說是個不錯的選擇。」

而在這裏的學習,讓祥杰看到孩子的持之以恆,真的是學到賺到。

廖祥傑說:「很多家長可能覺得不划算啊,一個禮拜只去一次兩次,但我很划算,為什麼呢?因為Tammy每天都去,她真的每天都是,而且只要一有機會,只要我們有空,有時間可以載他去,她就一定要求她一定要去,非常的有興趣,非常的專注在功夫這個世界裡面,這個應該是她目前為止,從小到大,非常專注在做的一件事情,這個其實讓我蠻感動的,而且我覺得這個是功夫帶給她最大的一個收穫。」

從讓身心更加舒緩健康,交到知己好友活化社交,到能透過擔任義工,為自己未來的大學申請增添上更豐富的經歷,這條武術之路,廖心瑀打得認真,也找到生命中最美好的興趣。

