【灣區新聞】東灣San Ramon華裔少女習武七年 比賽屢獲獎當起小教練（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

講到中國的傳統技藝，武術絕對是當中不能缺少的項目，來自東灣San Ramon、今年13歲的廖心瑀（Tammy Liao）雖然是名青春少女，但學武術已經有七年之久，現在在比賽中屢屢獲獎，也已經開始當起小教練，把武術的精神傳遞下去。

一手拳法打得虎虎生風，這是現在住在San Ramon的廖心瑀，13歲的七年級學生，對武術卻有無比熱愛，從拳法到棍法，論學武術已經整整七年時間，只是一個青春少女，為什麼會想學這樣的中國傳統技藝，其實答案很簡單．

廖心瑀說：「可以吼叫一下，就可以很大聲的，一直出拳，腳踢到處都可以。」

當初就是喜歡這樣的吼叫聲能夠發洩情緒，沒想到從六歲一學到現在已經七年時間，而且當中最難得是交到了很多朋友．

廖心瑀說：「因為不同學校的一起來，所以可以交到很多新朋友，一些過去的同學，就算不住在同一個社區了，在下課之後大家還是在一起練拳。」

大家一起訓練一起成長，反而成為另外一個最好的交友場地，現在心瑀也慢慢開始參加比賽，更開始擔任小教練和志工，讓更多人喜歡上這樣中國傳統。

而身為父母的廖祥傑，看到女兒在這樣的傳統文化中找到自己，也感到又酷又開心。

廖祥傑說：「我覺得很酷啊，我覺得很酷啊，這間學校叫做East West Kung Fu，他結合中西不同流派的功夫，也有在做防身，他也有一些美學在裡面，所以我覺得對Tammy來說是個不錯的選擇。」

而在這裏的學習，讓祥杰看到孩子的持之以恆，真的是學到賺到。

廖祥傑說：「很多家長可能覺得不划算啊，一個禮拜只去一次兩次，但我很划算，為什麼呢？因為Tammy每天都去，她真的每天都是，而且只要一有機會，只要我們有空，有時間可以載他去，她就一定要求她一定要去，非常的有興趣，非常的專注在功夫這個世界裡面，這個應該是她目前為止，從小到大，非常專注在做的一件事情，這個其實讓我蠻感動的，而且我覺得這個是功夫帶給她最大的一個收穫。」

從讓身心更加舒緩健康，交到知己好友活化社交，到能透過擔任義工，為自己未來的大學申請增添上更豐富的經歷，這條武術之路，廖心瑀打得認真，也找到生命中最美好的興趣。

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