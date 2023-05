【灣區新聞】華裔幼童Jasper Wu公路中槍身亡案 一疑犯獲撤銷幫派和謀殺控罪（視頻）

【KTSF】

華裔幼童Jasper Wu在東灣奧克蘭(屋崙)公路上中槍身亡一案,在進行了差不多一個月的初步聆訊後,法官撤銷其中一名疑犯的幫派和謀殺控罪,其餘兩名疑犯的控罪維持不變。

根據法庭文件,其中兩名疑犯Ivory Bivins和Trevor Green,2021年11月在奧克蘭880號公路北行線上,向敵對幫派成員Johnny Jackson的車輛開了8槍,其中一發子彈擊中880公路南行線一架車上的幼童Jasper Wu。

三人原本被控謀殺、非法管有槍械及涉及幫派的罪名,法官週三裁定針對Jackson的證據不足,撤銷他的幫派和謀殺控罪,但就保留持有槍械的重罪,其餘兩名疑犯Bivins和Green的控罪就不變。

根據The Mercury News報導,代表Jackson的律師表示,法官這個決定是正確,說Jackson是一位在公路上無緣無故被埋伏襲擊的受害者,沒有做任何事引致Jasper的死。

Bivins和Green屬於一個名叫Chopper City的幫派,他們案發當日在奧克蘭街上一路追蹤敵對幫派Eddy Rock的Jackson去到880號公路上。

當時Jackson的車上還有一名涉案人Keison Lee,他一年後在另一宗槍擊案中死亡。

