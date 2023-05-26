【灣區新聞】華裔幼童Jasper Wu公路中槍身亡案 一疑犯獲撤銷幫派和謀殺控罪（視頻）

May 26, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

華裔幼童Jasper Wu在東灣奧克蘭（屋崙）公路上中槍身亡一案，在進行了差不多一個月的初步聆訊後，法官撤銷其中一名疑犯的幫派和謀殺控罪，其餘兩名疑犯的控罪維持不變。

根據法庭文件，其中兩名疑犯Ivory Bivins和Trevor Green，2021年11月在奧克蘭880號公路北行線上，向敵對幫派成員Johnny Jackson的車輛開了8槍，其中一發子彈擊中880公路南行線一架車上的幼童Jasper Wu。

三人原本被控謀殺、非法管有槍械及涉及幫派的罪名，法官週三裁定針對Jackson的證據不足，撤銷他的幫派和謀殺控罪，但就保留持有槍械的重罪，其餘兩名疑犯Bivins和Green的控罪就不變。

根據The Mercury News報導，代表Jackson的律師表示，法官這個決定是正確，說Jackson是一位在公路上無緣無故被埋伏襲擊的受害者，沒有做任何事引致Jasper的死。

Bivins和Green屬於一個名叫Chopper City的幫派，他們案發當日在奧克蘭街上一路追蹤敵對幫派Eddy Rock的Jackson去到880號公路上。

當時Jackson的車上還有一名涉案人Keison Lee，他一年後在另一宗槍擊案中死亡。

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