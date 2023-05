【灣區新聞】

香港人龍舟隊「Hongkongers」上週六出戰第20屆的華盛頓龍舟節,在200米公開組B minor組別奪金,蟬聯往年同組別的成績。

今次是香港人龍舟隊「Hongkongers」第二年參賽,今年隊員繼續穿上前面印有「光復香港,時代革命」字樣,後面印有「Hongkonger」的隊衣,來宣傳香港人的身份及文化。

他們在200米公開組B minor組別奪得金牌,而500米方面,該隊伍今年上升一級至A minor組別,最終以0.8秒之微屈居亞軍,與獎牌擦身而過。

隊長Gordon表示,今年隊伍對成績滿意,有機會的話,希望明年派出兩隊參賽。

