【娛樂新聞】《軒公敲碗》水着look現身 張敬軒預告疑似晒肌

由張敬軒主理綜藝節目《軒公敲碗》昨晚（25日）推出新一集，這次軒仔率領英皇娛樂的一眾師弟妹包括：楊天宇（Angus）、曾樂彤、劉若寶（Polly）、郭思（Suey）及朱天（Justin），過大海跟澳門網上平台「歡樂馬介休」團隊，到新濠影滙水上樂園，進行遊戲大對決。早前軒仔於活動上已劇透會以水着形式拍攝，令人無限幻想。昨晚一集播出時，軒仔以印有西裝打呔圖案的潛水衣上陣，搞笑程度十足。

對決開始前，兩隊分別被「冤枉娛樂」主理人「枉阿姐」分派特別任務，就是整蠱軒仔，兩隊分別要引導軒仔講出指定語句，英皇隊是「我頂你呀」、馬介休隊則是「你好嘢」。向來被認為「豬隊友」的Suey於節目一開始便已引得軒仔「中招」，眾人頓時對她另眼相看，英皇隊先取一分。

而這集的兩個遊戲「超旋風之以訛傳訛」及「光速飛車之只是太愛嗌」都是以「聲」奪人，由於兩個遊戲都是坐着水泡從高處沖下，當中的離心力令曾樂彤不時大聲尖叫，站在地面不時聽到曾樂彤尖叫聲的軒仔便說：「嗰個尖叫，啱啱真係響徹港澳呀！」雖然身為英皇隊隊長的軒仔首兩個遊戲未有上陣，但他見隊員們玩得興奮，最後亦忍不住要體驗一下「光速飛車」，軒仔霸氣地表示：「我覺得唔驚嘅，我一定冇表情。」話口未完即中「回力鏢」，表情極度豐富，十分搞笑。節目尾聲亦釋出今晚（26日）八時播出的下集預告，只見軒仔跟Angus及朱天的上半身全被打上格仔，三人疑似晒肌半裸上陣，令人期待。

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