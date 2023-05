【娛樂新聞】《軒公敲碗》水着look現身 張敬軒預告疑似晒肌

由張敬軒主理綜藝節目《軒公敲碗》昨晚(25日)推出新一集,這次軒仔率領英皇娛樂的一眾師弟妹包括:楊天宇(Angus)、曾樂彤、劉若寶(Polly)、郭思(Suey)及朱天(Justin),過大海跟澳門網上平台「歡樂馬介休」團隊,到新濠影滙水上樂園,進行遊戲大對決。早前軒仔於活動上已劇透會以水着形式拍攝,令人無限幻想。昨晚一集播出時,軒仔以印有西裝打呔圖案的潛水衣上陣,搞笑程度十足。

對決開始前,兩隊分別被「冤枉娛樂」主理人「枉阿姐」分派特別任務,就是整蠱軒仔,兩隊分別要引導軒仔講出指定語句,英皇隊是「我頂你呀」、馬介休隊則是「你好嘢」。向來被認為「豬隊友」的Suey於節目一開始便已引得軒仔「中招」,眾人頓時對她另眼相看,英皇隊先取一分。

而這集的兩個遊戲「超旋風之以訛傳訛」及「光速飛車之只是太愛嗌」都是以「聲」奪人,由於兩個遊戲都是坐着水泡從高處沖下,當中的離心力令曾樂彤不時大聲尖叫,站在地面不時聽到曾樂彤尖叫聲的軒仔便說:「嗰個尖叫,啱啱真係響徹港澳呀!」雖然身為英皇隊隊長的軒仔首兩個遊戲未有上陣,但他見隊員們玩得興奮,最後亦忍不住要體驗一下「光速飛車」,軒仔霸氣地表示:「我覺得唔驚嘅,我一定冇表情。」話口未完即中「回力鏢」,表情極度豐富,十分搞笑。節目尾聲亦釋出今晚(26日)八時播出的下集預告,只見軒仔跟Angus及朱天的上半身全被打上格仔,三人疑似晒肌半裸上陣,令人期待。

