【娛樂新聞】李幸倪匈牙利街拍俾阿叔偷拍 「可能係我太靚。」

近日Gin Lee李幸倪除了密密出歌,亦密密接job,日前更衝出亞洲,受邀飛到匈牙利布達佩斯出show,演出期間,Gin一連唱了《Dum Dum》、《很堅強》及《今天終於一人回家》三首歌,台下反應熱烈。

原來今次是Gin第二次到匈牙利,多年前她亦曾到布達佩斯演出,那次更順道與家人來了一個家庭旅行,不過那次的記憶已經很模糊,「我發覺好多細節我都唔記得咗,所以今次我影咗好多相、拍咗好多片,拍咗啲vlog,到時大家就可以睇。同埋我今次一定會記得我去過邊、做過啲乜嘢,唔會好似上次咁有少少模糊。」

由於是第二次到匈牙利,於是Gin這次除了表演,更導遊上身帶領未到過匈牙利的同事周圍吃喝一番,而且又上網做足功課,「去咗市集shopping,上一次我都有去,今次都一定要帶同事去,因為嗰度係一個好靚、好有歷史嘅building,好多當地人、遊客都會去,當地人會去嗰度買餸、買香料,遊客就會買手信,我哋就喺嗰度行咗好多個鐘,行到對腳好攰。」

問到在當地有冇艷遇,Gin即時落閘:「梗係冇啦!」不過街拍時就被眾多途人圍觀,更被一位叔叔偷拍,「有個叔叔直頭企咗喺我兩步距離嘅位置,碌大對眼望實我影相,我就好尷尬,然後我就望住我同事,同事就『睥』番佢,跟住佢就走咗,但係佢行多兩步遠少少喺度扮selfie,但其實係影我,就係遇到啲咁的事,咁可能係……我太靚啦,冇辦法,哈哈哈哈!呢個都幾搞笑。」

除此之外,時差亦嚴重打亂她的一向嚴謹的飲食時序,「嗰邊慢香港五、六個鐘,我哋八個鐘飛機,跟住等六個鐘轉機,跟住再飛多五、六個鐘,到達咗之後個時間已經亂晒,導致食嘢嘅時間都亂晒,譬如夜晚十二點幾的時候仲喺度食晚餐,跟住零晨三、四點仲喺度街度行。心諗:『哎吔!大鑊啦!』」最後Gin決定「放棄人生」,實行入鄉隨俗,不過回港後又要再次適應,「我記得返到嚟嗰日係半夜,好肚餓!點解會好肚餓呢?諗諗吓,係喎,布達佩斯時間係食晚飯喎。」不過回港後Gin便要回到她嚴謹的減肥餐單,「因為嚟緊要拍新歌MV,又要即刻入錄音室錄音,跟住有啲拍攝工作,所以呢幾日要好勤力準備錄音同減肥。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。