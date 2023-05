【全國新聞】George Floyd警暴案三週年 拜登呼籲改革警局

【KTSF 張擎鳳報導】

5月25日是George Floyd在明尼阿波利斯被跪頸致死三週年,聯邦政府和州政府都因這宗案件而採取行動,對警察部門進行改革。

在2020年5月25號,46歲的Floyd被明尼阿波利斯警察跪頸致死,引發全國各地的抗議活動。

其後明尼阿波利斯政府採取了多項改革措施,包括禁止鎖頸,以及要求警方設法阻止其他警員使用不當武力。

明尼蘇達州議會在2020年和2021年通過在全州範圍內對警察問責的議案,並在本月禁止執法人員在沒有敲門或即場通知的情況下,進入住宅內搜查。

拜登總統週四亦發表聲明,紀念Floyd逝世三週年,稱這件案件暴露了許多非州裔和拉美裔社區,早已知道和一直經歷的事情,他還呼籲國會著手進行警察改革。

至於過度使用武力導致Floyd死亡的4名警員被控的州和聯邦控罪都罪名成立,當中因跪項導致Floyd窒息致死的警員,在2021年6月被判超過22年監禁。

